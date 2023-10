Everything Everything rumbo a un nuevo álbum con la metafísica por delante

Procedentes de una ciudad con una historia musical tan ilustre como Manchester, el cuarteto de Everything Everything ha tenido una carrera en la que existió un tremendo empujón inicial y luego una meseta que les ha llevado incluso a recuperar temas que no venían en su álbum debut, Man Alive (2010), e irlos esparciendo a lo largo del año.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Fue un guiño a sus orígenes, pero lo cierto es que ya se encaminan hacia un nuevo álbum destinado a aparecer el 1 de marzo del 2024, pero del que han decidido mostrar “Cold Reactor”, que destaca por su sentido melódico y el uso de unas voces femeninas procesadas.

Jonathan Higgs, líder y vocalista, ha contado a detalle de que va esta nueva composición: “trata de luchar por un futuro avanzado y un crecimiento exponencial a costa de nuestros mundos personales y nuestro bienestar mental. Vidas vividas a través de pantallas y aislamiento, lo que lleva a reacciones desconectadas y sin emociones en forma de símbolos”.

Apenas el año pasado editaron Raw Data Feel, pero se hallan en una buena racha creativa y quieren aprovecharlo; Everything Everything se han propuesto también filtrar su pensamiento -que va de filosofía especulativa algo New Age- en el discurso del disco, partiendo desde esta canción que se mueve entre el pop electrónico y el indie.

Higgs ha ido a profundidad: “En otro mundo, creemos que la sociedad ha construido una montaña inmensa. Para hacer la montaña más grande, se debe hacer el agujero en el que vivimos cada vez más profundo. Toda la sociedad se construye en torno a la creación de la montaña, y una religión montañosa domina todo el pensamiento”.

Habrá que regresar una y otra vez a “Cold Reactor”, dado que Jonathan completa: “Se rumora que en la cima de la montaña hay un enorme espejo que refleja imágenes infinitamente recurrentes del yo, y en el fondo del pozo hay una serpiente dorada gigante que es el principal temor de todos los creyentes.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #37: el ataque de los jinetes fantasma