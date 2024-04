Local Natives brilla con destellos psicodélicos en su nuevo disco

El viernes pasado, la icónica banda indie californiana, Local Natives, desveló al mundo su más reciente obra maestra sonora: But I’ll Wait For You, una evolución natural de su aclamado álbum del año pasado, Time Will Wait For No One.

But I’ll Wait For You no es simplemente un conjunto de canciones; es la culminación de casi dos décadas de camaradería entre los integrantes de la banda, un himno que responde con gracia a los embates del cambio. En un comunicado sobre el disco, la banda compartió su visión: But I’ll Wait For You actúa como el eco de nuestro lanzamiento anterior, Time Will Wait For No One de 2023. Quizás no sea una respuesta a una pregunta, pero es un suspiro profundo después de una inhalación agitada. En estos tiempos de incertidumbre, donde tan poco está bajo nuestro control, elegimos estar presentes para los demás”.

El álbum no solo exhibe las características armonías que han definido el sonido distintivo de Local Natives, sino que también se aventura audazmente hacia nuevos territorios musicales, ofreciendo a sus seguidores una experiencia renovada y emocionante. Acompañando este lanzamiento, se encuentra el sencillo “Throw It In The Fire”, una composición sonora impregnada de una percusión vibrante, complementada por armonías que evocan claramente la esencia de la psicodelia moderna.

Pero eso no es todo, para celebrar este hito, Local Natives y su equipo en México organizaron una fiesta de escucha exclusiva en el Impala Room de la Colonia Condesa. En este evento, músicos, seguidores y amigos de la banda se congregaron para deleitarse con But I’ll Wait For You un día antes de su lanzamiento oficial, creando un ambiente de anticipación y emoción palpable en el aire digno para el lanzamiento de un álbum tan exquisito.