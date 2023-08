Devil Master: “Nos rechazan más los blackers que los cristianos”

No todas las entrevistas son iguales. Hay veces que el entrevistado está de malas, no le gusta contestar preguntas o, como fue el caso con Francis Kano, alias Darkest Prince, contesta pero no se extiende mucho. Pero aún con respuestas cortas, cuando éstas tienen cierto valor, es posible rescatar cosas interesantes. Por ejemplo, que él no solo no es fan de la era digital sino que la desprecia. “A duras penas tengo un celular para el trabajo y una laptop. Yo soy totalmente fan del producto físico, en casa solo escucho casetes y viniles. No hay nada como tener el disco en tus manos, admirar el arte, leer la información”

Es una respuesta común entre músicos de 40 años para arriba, pero Francis aún no llega al cuarto piso. Probablemente ni siquiera al tercero. Es lo de menos, su espíritu Do It Yourself brota en la música. Devil Master es considerada primordialmente una banda de black metal, pero más allá de la imagen hay justamente mucho punk. “Esta banda comenzó dentro de la escena punk con influencias importantes del hardcore punk japonés de los 80. Aquellas bandas se vestían parecido a lo que ves en el black metal, incluso antes de que existiera el género. Bandas como Gism ya usaban maquillaje tipo blacker desde entonces, eran como punks oscuros que sonaban como demonios. Y también somos fans del black así que cuando comenzamos a hacer música traíamos ambas influencias, como que lo mezclamos de manera natural”.

A los puristas del black, por supuesto, no les gusta. “Provocamos más rechazo en la comunidad blacker que en la cristiana, tenemos esa cualidad de molestar a todos parejo. En el caso de los blackers es sobre todo porque consideran que no somos lo suficientemente ‘true’”. En ese sentido, al preguntarle si era válido decir que visualmente son como una versión black de Misfits, su respuesta fue contundente: “Sí, Glen Danzig es mi músico favorito de todos los tiempos así que sin problema lo tomo como un cumplido. Además los Misfits se vestían como lo hacen desde antes que yo supiera que existía la música extrema, digo, no son los primeros, ahí estuvo Alice Cooper. Pero cuando se trata de punk y metal, los Misfits fueron los primeros y son una gran influencia para nosotros”.

Curiosamente, la banda tiene una regla de no publicar sus letras. Se sabe que hablan de vampirismo, ocultismo e historias de terror, pero eso es porque lo han dicho o porque algunos han descifrado algunos de sus versos. Él mismo ha escrito alguna que otra y ha leído lo que escribe Disembody Through Unparalleled Pleasure, su bajista y cantante, pero no aporta mucho detalle. “Como no las imprimimos, nadie sabrá quién escribe qué. Es una decisión que tomó Disembody, nuestro cantante y a mí no me queda más que respetar su decisión. A mí en lo personal me gustaría que la gente las leyera pero bueno, no se puede. Lo que puedo decir es que se parece a lo que hacía Boudelaire (Charles, uno de los llamados ‘poetas malditos’), es como poesía oscura”.

No se trata entonces de una banda black que se tome tan en serio la idea de la maldad. Es como suele suceder con las bandas del género que surgen fuera de Escandinavia. Musicalmente tiene elementos black, pero sus riffs son más melódicos, como suelen ser en el punk rock, más repetitivos y menos complejos, aunque la voz es cruda y definitivamente reminiscente del metal extremo. También hay solos interesantes y una especie de aura heavy que la hacen una banda atípica. Tal vez sea uno de esos grandes ejemplos de por qué a los músicos no les gusta que los encasillen. Su visita a México no será la primera. Tuvieron una gira de seis fechas en agosto de 2019. Visitaron Tijuana, Querétaro, San Luis Potosí, Morelia, Tultepec y Ciudad de México. Porque ahí sí que tienen el espíritu blacker de tocar donde los inviten el día de la semana que sea.

La banda está firmada por Relapse Records, un sello norteamericano dedicado al metal extremo. “Bueno yo estoy acostumbrado al formato hágalo usted mismo, así trabajé con todas las bandas en las que he estado pero por alguna razón Devil Master logró atraer mucha atención, incluso rechazamos propuestas de un par de sellos que nos querían firmar. Cuando se nos acercó Relapse, de Filadelfia, al igual que nosotros y era un honor trabajar con ellos porque fueron una gran influencia para todos los que crecimos en Filadelfia, era el sello de nuestra ciudad natal y en realidad por eso es que decidimos firmar con ellos”.

No se complica mucho en sus respuestas pero permite ver a un músico trabajador, dedicado a su arte, con ideas vieja escuela en un cuerpo joven y líder, por lo menos como co compositor de la mayoría de los temas de una banda que tiene pocos años de vida pero ha establecido una buena cantidad de seguidores. Su presentación en Candelabrum Metal Fest será el sábado 2 de septiembre.