Soccer Mommy y una nostálgica ‘Noche de karaoke’

En ese tribunal de la Santa Inquisición en que están convertidas las redes sociales, alguien se preguntaba porqué ir a ver a una supuesta desconocida como Soccer Mommy en el Festival Corona Capital… ¡avanza la ignorancia! Sophie Allison es una estupenda singer-songwriter, nacida en Nashville, Tennessee y que a los 26 años ya tiene una voz muy consolidada, así como un discurso lírico.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y ahora opta por permitirse un divertimento en el que presume, además, de un potente sonido de banda completa; vaya que Soccer Mommy suena muy ponchada a la hora de emprender Karaoke Night, que muestra la amplía paleta de influencias que lleva consigo.

Le queda a la perfección hacer suya “Here” de ese prodigo que el grunge trajo consigo llamado Pavement y con quienes comparte un sentido del humor oscuro y ácido: “Your jokes are always bad/ But they’re not as bad as this”.

A continuación, viene una “Soak Up the Sun” llena de hormonas y un ritmo acelerado; Soccer Mommy le agrega una intensidad inesperada a uno de los temas más exitosos de Sheryl Crow y que presentó durante la ceremonia de inducción de la autoría al Rock and Roll Hall of Fame. Este cover es algo más expansivo que la original.

Habrá que consignar que queda para la polémica el tratamiento que le ha dado a “I’m Only Me When I’m With You”, de esa diva pop que es Taylor Swift; se trata de una canción con la que Shopie fue creciendo allá en la tierra de la música en vivo y el whisky. Quizá una noche loca de tragos y karaoke la llevó a retomarla (todos tenemos placeres culpables).

Este EP se completa con “Dagger” de los queridísimos Slowdive, pero la emoción se agolpa -junto a la nostalgia- cuando hace “Losing My Religion”, esa elegía eterna compuesta por R.E.M y que aquí se aborda casi en plan acústico y haciéndola más lenta… emoción sobre la dermis, recuerdos que desfilan para apretar fuerte la garganta.

Soccer Mommy luce hasta cuando hace covers.

