Café Marvin entre excesos del amor en la mañanas con Fatima

Tras 6 años de silencio nuevo EP de la artista sueca Fatima. Love On Acid es tesoro sensible de r&b electrónico y neo soul.

La prueba de la mañana, el filtro del sol, para saber si los amantes prolongan el éxtasis y las confesiones. También el lugar desde donde se mira el precipicio de un posible y doloroso abandono.

La sueca Fatima vuelve a la actividad creativa con Love One Acid . Regresa renovada desde su última publicación, el LP And Yet It’s All Love del 2018.

Neo soul en la mejor tradición electrónica británica, con el productor Harvey Whyte apuntalando vanguardia que Fatima visitó de la mano de algunos de los preferidos de Café Marvin como son Knxwledge, MNDSGN y Joe Armon-Jones.

Lo que sigue intacto de Fatima es su pulsión sensible, la cristalina delicadeza con la que canta al amor, sus plegarias y miedos.

Love On Acid versa sobre amores más allá de la noche. Entres desayunos eternos y frágiles, de café barato entres caricias caras.

Fatima publicó dos LPs y varios EPs debutando en el 2010 con Mindtravelin EP.

Love On Acid EP de Fatima