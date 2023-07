Zayn presenta su nuevo sencillo: “Love like this”

Después de firmar con el sello discográfico Mercury Records, Zayn ha regresado para presentar el primer avance de su próximo álbum de estudio. “Love like this” encuentra al ex One Direction en un breakbeat armónico y suave que se complementa a la perfección con su melódica voz, que nos habla del acto de fe incierto y emocionante al que uno debe de enfrentarse cuando te comprometes en una relación.

El sencillo llegó acompañado de un videoclip dirigido por Ivanna Borin y Frank Borin, en el que encontramos a Zayn viviendo una intensa historia de amor en las calles de Nueva York. El clip lo puedes checar al final de la nota.

“Love like this” no sólo marca el inicio de una etapa de la mano de un nuevo sello discográfico, sino también se trata de la primera música que Zayn lanza en dos años. Su última producción original hasta el momento había sido Nobody is listening.

Aún no hay muchos detalles con respecto al futuro cercano de Zayn, pero se espera que pronto comparta más música y en una reciente entrevista, insinuó que incluso podría regresar a los escenarios. Por ahora, disfruta de “Love like this” en tu plataforma digital favorita.