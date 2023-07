Jungkook de BTS reversionó “Let there be love” de Oasis

Este jueves, Jungkook se dio una vuelta por la BBC Radio 1 para realizar su propia sesión Live Lounge, en la cual, además de presentar su proyecto musical en solitario, reversionó “Let there be love” de Oasis. Acompañado únicamente por un par de guitarras acústicas y un desolador teclado, el cantante surcoreano creó una versión más lenta y nostálgica sin perder la esencia de la original.

“Let there be love” fue el tercer sencillo de Don’t believe the truth de 2005, convirtiéndose en la tercera y última canción de Oasis que presenta a los dos hermanos Gallagher en las voces principales. Alcanzó el número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido y luego se incluyó en la compilación de la banda, Time flies… 1994-2009.

Durante el Live Lounge, Jungkook también interpretó “Seven”, su nuevo sencillo en solitario que lanzó la semana pasada. La canción, que es en colaboración con el rapero Latto, ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Además de Jungkook, j-hope, RM, SUGA y Jimin también han iniciado una carrera musical fuera de BTS.