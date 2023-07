Estos fueron los discos que ayudaron a Dave Grohl a lidiar con la muerte de Kurt Cobain

A lo largo de su vida, el frontman de Foo Fighters se ha tenido que enfrentar a momentos bastante difíciles, pues además de la reciente muerte de Taylor Hawkins, en la década de los 90’s tuvo que lidiar con la pérdida de su compañero de banda y amigo Kurt Cobain, con quien dio sus primeros pasos dentro de la industria musical.

El suicidio de Cobain dejó a Dave Grohl y Krist Novoselic comprensiblemente desconsolados. A ambos les tomó un poco de tiempo no sólo poder regresar al estudio a crear nuevas cosas, sino también escuchar y apreciar la música en general. En una entrevista con NME, Grohl habló sobre este proceso y compartió los títulos que le ayudaron a enamorarse de nuevo de la música, abriendo paso a un período que desencadenó en lo que ahora son los Foo Fighters.

“Durante un tiempo después de la muerte de Kurt, ni siquiera podía escuchar música. Odiaba encender la radio por miedo a escuchar una canción de Nirvana o cualquier tipo de música triste. Cualquier cosa melancólica me deprimía mucho. Escuchaba cosas como Ace Of Base. ¡Realmente me metí en eso! Escuchaba una mierda realmente ridícula”, comentó Dave Grohl.

“Tenía un disco llamado A national healthcare de una banda llamada The Voluptuous Horror Of Karen Black que recuerdo particularmente. Eran una especie de banda de artes escénicas de Nueva York y eran geniales. Recuerdo que Teenager of the year de Frank Black salió ese año por esa época, fue un gran disco. El disco Orange de Jon Spencer Blues Explosion salió más o menos al mismo tiempo, ese fue otro gran disco”, agregó sobre los discos que le ayudaron durante este tiempo.

“Ese fue un momento divertido conmigo, musicalmente, porque realmente no quería escuchar música. Entonces pensé ‘oh, espera, es la música lo que me va a curar. ¿Qué estoy haciendo? Debería estar escuchando música. Debería estar haciendo música que me haga sentir mejor’”, concluyó.