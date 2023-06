Dave Grohl comparte emotivo mensaje tras el regreso de Foo Fighters a los escenarios

El mes pasado, los Foo Fighters regresaron a los escenarios tras la muerte de su baterista Taylor Hawkins, por lo que a través de redes sociales, su vocalista Dave Grohl compartió un emotivo mensaje escrito a mano en el que le agradece a los fans todo el apoyo brindado durante este difícil período.

“Oye, ha pasado un tiempo. Ahora que hemos regresado de nuestra primera serie de shows, me sentí obligado a acercarme y agradecerles a todos por estar ahí para nosotros”, dice la nota firmada por Dave Grohl.

“Cada noche, verte cantar, me hace cantar más fuerte. Verte gritar, me hace gritar más fuerte. Ver tus lágrimas, me hace llorar. Y cuando veo tu alegría, me trae alegría”, continúa el mensaje. “Pero te veo… y se siente bien verte, agitando estas emociones juntas. Porque siempre hemos hecho esto juntos. Nos vemos pronto”, concluye.

En mayo de 2023, Foo Fighters dieron su primer concierto con John Freese en el lugar de Taylor Hawkins, quien murió el año pasado. Su regreso a los escenarios llegó acompañado del estreno de un nuevo disco titulado But here we are, el cual presenta a Dave Grohl interpretando todas las pistas de batería de los temas.

La gira de Foo Fighters se extenderá a lo largo del verano con shows en Norteamérica, Europa y Oceanía.