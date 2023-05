Foo Fighters coverean un clásico de NIN

Recientemente Foo Fighters regresaron a los escenarios tras la muerte de su baterista Taylor Hawkins y con John Freese ocupando su lugar. Hasta el momento, la agrupación sólo ha confirmado una serie de presentaciones en diferentes festivales del mundo, incluyendo el Sonic Temple Art & Music Festival en Columbus, Ohio, Estados Unidos, donde sorprendieron a los fans con un cover de NIN.

Según confirmaron algunos medios locales, además de algunos de sus éxitos, Foo Fighters incluyeron en el setlist su propia versión de “March of the pigs”, canción que los Nine Inch Nails lanzaron dentro de su segundo álbum de estudio The downward y que hasta la fecha sigue siendo un clásico en su repertorio.

Antes de unirse a Foo Fighters, Freese fue un baterista muy codiciado que llegó a tocar con importantes bandas de rock, entre ellas Nine Inch Nails, Devo y Paramore. Algunos fans apuntan a que de ahí vino la idea de coverear al grupo de Atticus Ross y Trent Reznor, pero no olvidemos que en su momento Dave Grohl también fue muy cercano a la dupla e incluso llegó a tocar en algunas de las canciones del disco With teeth.

Te dejamos por acá un video del gran momento: