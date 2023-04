Titulado But here we are, este material discográfico ha sido descrito como “el primer capítulo de la nueva vida de la banda”, donde presentarán “el sonido de hermanos que encuentran refugio en la música que los unió en primer lugar hace 28 años, un proceso que fue tan terapéutico para una continuación de la vida”.

Según se reveló, But here we are fue producido por los mismos integrantes de Foo Fighters con el apoyo de Greg Kurstin y su estreno está programado para el próximo 2 de junio. Este álbum marcará la primer música que lanza el grupo desde la muerte de su baterista Taylor Hawkins en marzo de 2022.

Si bien aún tenemos que esperar poco más de un mes para escuchar el álbum completo, junto con el anuncio los Foo Fighters compartieron un adelanto con “Rescued”. La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que el disco puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Además del estreno de But here we are, este año la agrupación liderada por Dave Grohl realizará una serie de conciertos en compañía de The Breeders y actuará en algunos de los festivales más importantes del mundo. Las fechas y detalles sobre estos shows los puedes consultar en el sitio web de la banda.