Luego de crear su propia versión de “Strange kind of love” junto a Peter Murphy de Bauhaus, los de IMBERMIND se han vuelto a sumergir en la oscura escena musical de Reino Unido con un remix de “Wagging tongue”, canción que originalmente fue lanzada dentro del más reciente álbum de estudio de Depeche Mode,Memento mori.

El remix de Edu Imbernon y Clemente mantiene la esencia sombría de la versión original, fusionándose con una instrumentación ligeramente más rápida y vibrante. El tracks ya se encuentra disponible en plataformas digitales junto a otros remixes hechos por diferentes artistas, incluyendo Wet Leg y Daniel Avery.

Respecto a esto, en un comunicado, Edu explicó: “Depeche Mode me pidió que le preparara este remix, y decidí crearlo junto a Clemente, por lo tanto sumarlo a nuestro proyecto conjunto IMBERMIND. La banda británica ha sido la formación que más me ha influenciado desde siempre, con diferencia ellos han contribuido a creer en mi carrera como músico… aún más ahora al darse este hito tan importante que ha sido trabajar para ellos, e incluso conocerlos en persona. Esta remezcla para el tema ‘Wagging tongue‘ está enfocada a contentar tanto a sus fans más clásicos, como a una nueva generación de oyentes, además de nuestros propios seguidores”.

Recuerda que Depeche Mode visitará nuestro país en septiembre de este año. Los boletos se encuentran a la venta a través de Ticketmaster.

Escucha el remix a continuación: