Depeche Mode: entre la muerte y la incertidumbre

A través de su historia, los de Basildon han experimentado tres quiebres en su carrera. El primero tras la salida de Vince Clarke, el cual dio paso a la entrada de Alan Wilder, quien para muchos fue responsable de la época más creativa del cuarteto. El segundo tuvo lugar cuando Wilder abandona la embarcación y ésta se establece como trío, alineación que duraría más de veinte años. La última fractura: la muerte de Andy Fletcher en 2022. Pervive el núcleo duro integrado por David Gahan y Martin Gore. Con estos antecedentes, la leyenda conocida como Depeche Mode lanza un nuevo álbum.

Desde la salida de Ultra (1997), los ingleses han luchado contra su propio legado en cada nuevo disco. Así encararon la llegada del nuevo milenio con Exciter (2001), Playing the angel (2005), Sounds of the universe (2009), Delta machine (2013) y Spirit (2017). Seis álbumes donde muy pocas canciones han logrado permanecer en el cancionero de sus conciertos. Ahora regresan con Memento Mori (2023), disco de transición tras la partida de Fletcher que en palabras de Gahan afianza su amistad con Gore en beneficio de la banda. Aquí analizamos track por track el disco que busca devolvernos la fe en Depeche Mode.

“My cosmos is mine”. Atmósferas sofocantes de carácter industrial. La aduana al nuevo trabajo de Depeche Mode no es fácil. La ausencia de melodías y de un coro pronto la coloca en la categoría de un buen ejercicio de experimentación o de un track que funciona como introducción.

“Wagging tongue”. Con una base hecha con un arpegiador y una estructura que no pierde tiempo de pasar del verso al coro, este segundo tema da un respiro, pero no alcanza a ser un track contundente.

“Ghost again”. El primer sencillo del disco tiene los elementos más reconocibles de los hits más importantes de la banda, bajos electrónicos combinados con riffs memorables de guitarra con el sello de la casa, cortesía de Martin Gore. La autoreferencia le resta originalidad, pero gana en las escuchas posteriores.

“Don´t say you love me”. Bajo un tono cinematográfico, esta balada demuestra que Martin sigue explorando el territorio que combina el blues y la electrónica. Aún en busca de esa canción definitiva.

“My favourite stranger”. Rock minimalista que sustituye los coros con efectos producidos por los sintetizadores y las guitarras, ecuación de la que no sale bien librado el dúo.

“Soul with me”. Segundo track en tono cinematográfico del disco. La voz de Gore vuela en todo lo alto y las referencias celestiales confunden y distraen.

“Caroline´s monkey”. Con ecos a la época de Exciter, el mood nocturno abraza la interpretación de Gahan y el recorrido de cuatro minutos se hace ligero.

“Before we drown”. Si el tema anterior nos abraza con la noche, en éste nos cobija el amanecer. Momento placentero del disco.

“People are good”. Clara referencia al kraut combinado con el synth pop de toda la vida. Confunde un poco con la alternancia de los coros, aunque sin duda es uno de los temas más interesantes para escuchar en vivo.

“Always you”. Apasionada balada donde Gahan transpira al protagonista de la historia con ese mantra que hace eco en nuestras mentes. “There´s always you, there´s always you”

“Never let me go”. Esa energía que nos recuerda a los hits de “Ultra” pero sin los hooks y los coros que hacen memorable una canción.

“Speak to me”. A ritmo lento de electrónica melancólica, la canción sirve como cierre de un álbum que señala un camino futuro lleno de incertidumbre para Depeche Mode.