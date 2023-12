Café Marvin visitando sin estar con Saint Malo

LP debut del proyecto español Saint Malo. Saint Malo nos lleva al lado neo clásico del new age con aires folk. Incrustando detalles de experimentación digital.

Las palabras surgen del inconsciente mostrándonos lo que somos, a veces de manera ajena a nuestros intereses y voluntad.

El español Javier Jiménez Rolo publica bajo el alias artístico el disco homónimo de Saint Malo.

Un álbum que surge de la libertad de los deseos. Un viaje no realizado a un lugar no conocido.

Compuesto entre entre 2019 y 2021 en la habitación de Javier.

“Uno de los problemas de grabar en casa y no en un estudio es que cuando te mudas, tu espacio de grabación también cambia. En el caso de este disco, pasé por tres mudanzas durante todo su proceso”

Desde allí el interprete, productor y compositor viajó con su música a todos los lugares soñados. Algunos cercanos, el barrio de Madrid que contemplaba, otros inalcanzables como calles de una infancia perdida.

Musicalmente nos remite a partituras de la Pinguin, Reich, Vitale o Nyman, con algo contemporáneo y propio entre la nostalgia y la euforia contemplativa.

“Siempre he coqueteado con el jazz, con el swing… Luego me pasé a cacharrear con loops, a hacer cosas más ambient y experimentales. También tuve mi etapa más folkie con el grupo klezmer Barrunto Bellota Band Pero siempre intento huir de la influencia clásica evitando hacer piruetas que me parecen muy obvias precisamente por mi formación. A ver, el corsé está y existe, pero cuando te lo quitas es todo mucho más divertido”

Saint Malo de Saint Malo