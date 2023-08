Adiós al maestro de las cuerdas: Robbie Robertson, guitarrista de The Band, fallece a los 80 años

En un triste adagio, el escenario musical se oscurece con la noticia del fallecimiento de Robbie Robertson, el genio creativo y virtuoso guitarrista que dejó una profunda huella en la historia del rock. El mundo se inunda de nostalgia por sus emblemáticas composiciones que resonaron en corazones durante décadas, como “The Weight” y “Up On Cripple Creek”.

La leyenda de The Band no solo se limitó a tocar acordes; fue el arquitecto de emociones, el narrador de historias en cada rasgueo. A finales de los años 50, el destino entrelazó a Robbie con músicos que se convertirían en sus hermanos musicales: Levon Helm y Rick Danko. Juntos, primero como The Hawks y luego como The Band, dejaron una impronta imborrable en la música.

La triste sinfonía que marcó su partida se compuso después de un año de lucha contra el cáncer de próstata. Su resiliencia y pasión por la música se reflejaron hasta el último momento, manteniéndose activo a pesar de los desafíos de la enfermedad. Pero, como la última nota en un acorde final, su cuerpo cedió en Los Ángeles el miércoles pasado, confirmó este jueves su representante a través de las redes sociales del guitarrista.

La melodía de su legado se extenderá más allá de las fronteras del tiempo y el espacio. Desde su colaboración trascendental con Bob Dylan en la icónica gira de 1966 hasta el éxito de su carrera musical con The Band, Robertson se convirtió en un maestro en la creación de himnos atemporales que resonaron en los corazones de millones.

“The Last Waltz”, el documental dirigido por Martin Scorsese en 1978, capturó la grandeza musical de The Band, además Robertson completó recientemente su decimocuarto proyecto musical de cine con el frecuente colaborador Scorsese, ‘Asesinos de la Luna de la Flor’. Su trascendencia se selló con su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994, un reconocimiento merecido a su contribución a la música y a la cultura.

La última nota ha sido tocada, pero su música sigue vibrando en las almas de todos los que encontraron consuelo y pasión en sus acordes. Mientras Robbie Robertson deja este escenario terrenal, su música permanecerá como una melodía eterna en el inmenso concierto de la historia del rock.