Marvin Gaye y la reedición su álbum más sexy y espiritual

Hace medio siglo que se publicó un álbum definitivo en la historia no sólo del apodado Príncipe del Soul, sino de la música pop toda. Nos referimos a Let´s get it on, una obra que significa un parteaguas en la carrera discográfica de su firmante, Marvin Gaye, y que hoy sale a flote de nueva cuenta enriquecida con tracks inéditos que ofrecen un contexto amplísimo para abrazar con mayor afección los ocho temas originales que, vaya bendición, hoy día en Dolby ATMOS se presentan. Es decir: tenemos un tesoro a la mano.

Motown Records está de fiesta con la reedición de Let´s get it on. Cincuenta años después, el álbum brilla de nueva cuenta, esta vez con 33 bonus tracks (18 de ellos nunca antes oídos) registrados en los seis meses que duraron aquellas legendarias sesiones de grabación que tuvieron lugar en Los Angeles y que terminarían decantándose en un disco entrañable, muestra del buen momento por el que atravesaba Marvin Gaye entonces. Ay, Marvin, cuánto se te extraña cuando suenas. Pero no suframos.

Let´s get it on (Motown Records / UMe, 2023)

Mejor recordemos que en el 73 Marvin Gaye venía de edificar el soundtrack del filme Trouble man y, un paso atrás, estuvo enfocado en darle vida al legendario What´s going on (uno de los álbumes definitivos del Siglo XX, sin espacio para las dudas. Así de inmenso el talento de este músico). Con ello en cuenta, además de una relación amorosa en ruinas, hartas de ganas de experimentar y una nueva ilusión (llamada Janis Hunter), Gaye recurrió a Ed Townsend para liarse artísticamente.

Ahora repasemos algo importante. Townsend también venía de bajada; en realidad lo que buscaba era superar su alcoholismo. Así fue que la pareja compartió dolor entre instrumentos musicales y se dedicó a retratar en cinta su vulnerabilidad con el auxilio de músicos de la estatura de Herbie Hancock, Plas Johnson, Melvin “Wah Wah” Ragin, Paul Humphrey y Wilton Felder. Obviamente el resultado fue contundente: el mundo se arrodilló de inmediato ante el temario final, llevándole a ocupar los primeros puestos de las listas de éxitos de la época.

Sobre Let´s get it on, David Ritz hizo apuntes prudentes en el libro Divided Soul: The life of Marvin Gaye: “La paradoja es la siguiente: la obra más sexy de Marvin Gaye es también la más espiritual. En su lucha por unir cuerpo y alma, en su exploración de la pasión sexual, expresa el hambre más humana: el hambre de Dios. En esas canciones de pérdida y lamento, la sensación de separación es desgarradora. Por un lado, la separación es entre hombre y mujer; en un nivel más profundo, la separación es entre el hombre y Dios”.

Ante lo dicho, ¿qué estamos haciendo aquí, leyendo? Ora. Corramos a escuchar.

