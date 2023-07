Ade Martin y Amber Grimbergen anuncian su salida de Hinds

Después de muchas especulaciones, Hinds han compartido un comunicado en redes sociales confirmando que desde diciembre de 2022 la bajista Ade Martin y la baterista Amber Grimbergen ya no forman parte de la banda. “Hola amigues, aquí Ade y Amber. Nos pone muy tristes compartir que ha llegado nuestro momento de decir adiós”, se lee en el mensaje.

“Después de pensarlo mucho, hemos llegado a la conclusión de que para nosotras ya no tiene sentido continuar con la banda. Los últimos 9 años, tocando y compartiendo con vosotres nuestras canciones y experiencias por todo el mundo, hacen que ésta sea la decisión más difícil de nuestras vidas”, continúa.

“Al mismo tiempo tenemos muchas ganas de lo que está por venir. Una nueva etapa en la que compartir nuevas experiencias y nuevos proyectos. Un nuevo capítulo en nuestras vidas”, agregaron las chicas antes de agradecer a sus compañeras del grupo y equipo por el tiempo juntos.

Carlotta Cosials y Ana Perrote formaron el grupo en 2011 bajo el nombre de Deers, pero fue hasta 2015 que ganaron reconocimiento mundial con sus primeras dos canciones originales. Poco tiempo después, el dúo, que por una amenaza de demanda tuvo que cambiar su nombre a Hinds, se convirtió en cuarteto con la incorporación de Ade y Amber, con quienes finalmente lanzaron tres discos de larga duración y recorrieron el mundo de la mando de artistas como The Vaccines, The Strokes, The Libertines y Black Lips.

Según se reveló, Cosials y Perrote continuarán con Hinds y pronto lanzarán un nuevo material discográfico.