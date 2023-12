Bestia Bebé va de la nostalgia a rozar el cielo en el disco ‘Vamos a destruir’

“Y vos andabas escuchando una canción que no era de rock and roll/ Y vi, todos enloquecían como vos/ con ese ritmo tropical que nos vino a destruir/ y todo llegó a su fin”; he allí un fragmento de “El rock and roll pasó de moda”, una canción que por su solo peso y trascendencia ya justifica la existencia de todo el nuevo álbum de los argentinos de Bestia Bebé.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La canción resulta muy certera y casi lapidaria: “Y yo que creía que tenía onda/ Me armé una banda, pedazo de idiota/ Una batería, guitarra y un bajo/ Directo al museo con los dinosaurios”; ironías de la vida y la actualidad, trasladadas a una pieza llena de ironía y autoparodia viniendo de un grupo que hace rock.

Y es que con Bestia Bebé todo es liberación y desenfado… algo que se confirma a lo largo de Vamos a destruir, el quinto álbum de la agrupación que desde 2012 conforman Tom Quintans (voz, guitarra), Polaco Ocorso (batería), Chicho Guisolfi (Bajo) y Marki Canosa (guitarra).

En total, 9 canciones para poco más de 41 minutos que son directas, agiles y juguetonas… al más puro estilo indie, que incluye un tono muy confesional y cierto gusto por la nostalgia y el infortunio.

Los del barrio de Boedo en Buenos Aires hacen como pequeños cuadros realistas que plasman momentos muy concretos, que bien pueden asomarse al pasado, como en la excelente “Cangrejal”, pero también liberar una energía contenido, tal como ocurre en el tema titular que funciona como todo un manifiesto: “Vamos a destruir”.

Bestia Bebé pertenecen a ese insigne sello autogestivo que es Discos Laptra, pero ahora se unen a Primavera Labels para hacer crecer el proyecto y potenciar todos y cada uno de los elementos, que en lo musical pasa por algunos guiños metaleros en las guitarras y ciertos pasajes moderados de space y stoner rock (como en “El humo negro”); ambos recursos les permite citar otros estilos que igualmente les gustan.

Podemos entender al grupo como miembros de una generación en la que El mató a un policía motorizado es el gran ejemplo a seguir y es por ello que las letras son sencillas y confesionales, mientras que en lo musical se busca la contundencia por sobre el resto de las cosas.

Un buen ejemplo de ello es “Montevideo”, una canción en la que el protagonista que allí fue donde tocó el cielo y fue feliz… mientras no paraba de llover; en un aparece un juego de guitarra muy al estilo de las viejas bandas de glitter metal -un acertado divertimento-.

Hacía el cierre se encuentra “La trafic”, una canción perfectamente cohesionada y que es un medio tiempo en el que cabe una voz femenina, que se inserta sobre punteos de guitarra que provocan placer puro antes de que llegue la tormenta eléctrica.

Bestia Bebé están listos para crecer y proyectarse en nuevas latitudes… tienen frescura y desparpajo, frases acertadas y solvencia técnica… saben lo que quieren, así sea a través de una música que proceda de tiempos idos y que algunos auguran en proceso de extinción… nada de ello, aquí hay vitalidad y energía rebosante… ya con el tiempo sacaremos mejores conclusiones, mientras tanto no queda sino disfrutar de la distorsión.

