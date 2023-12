Kid Congo Powers: “Hago música aferrado a un clavo caliente”

Kid Congo Powers, el legendario guitarrista de The Cramps, The Gun Club y Nick Cave, encabeza con su grupo The Pink Monkey Birds el festival de garage rock MonkeyBee, el cual tendrá lugar el 9 de diciembre en el Foro 28 de la Ciudad de México. A través de Jasmina Hirschl surgió la oportunidad de entrevistarlo.

TXT:: Rogelio Garza

Tu estilo es muy psicodélico y chicano, cuéntame sobre tus raíces mexicanas.

Mis abuelos paternos nacieron en México. Sin embargo, mi padre nació en Los Ángeles. Crecí con un fuerte sentido de la cultura mexicana, la música, la comida y, hasta cierto punto, el lenguaje. Mis padres hablaban spanglish, el mix de los dos idiomas. Yo creo que ellos querían que asimiláramos la cultura americana, así que el inglés fue nuestro primer idioma. Pero condimentado con palabras en español aquí y allá, sobretodo cuando querían mantener un secreto, jaja.

¿Viajas seguido a México o es tu primera vez?

El MonkeyBee Festival será la primera vez que toque en México, estoy muy emocionado al respecto. Sé que todas las bandas en las que he tocado tienen fans aquí. Vamos a traer una buena fiesta. He estado en la Ciudad de México un par de veces y la amo. El arte, la cultura y la gente resuena en mi fibra más profunda. Espero enamorarme de ella otra vez.

Has estado activo desde los años setenta, ¿qué aprendiste al tocar con los grupos quienes lo has hecho, qué es lo que más atesoras?

He aprendido a ser yo, lo cual es la mayor recompensa por una vida de trabajo. Es un largo camino. Atesoro muchas memorias, la mayoría de personas y presentaciones con los grandes músicos con los que he trabajado. Aprendí lo que sí y no hacer en el camino. Esas personas me dieron la seguridad para hacer mi propia música y crear nuevos sonidos.

Eres músico, actor y autor del libro Ese vicio delicioso (Some new kind of kick), ¿qué te llevó a escribirlo y qué sentías al hacerlo?

Pensé que mi vida había cambiado en 1996, después de la muerte de Jeffrey Lee Pierce, guitarrista de Gun Club. El fin de una era para mí. Seguí haciendo música, aferrado a un clavo caliente, y volví a empezar. También cambié mi vida en torno a ciertos vicios. Así que me pareció una buena idea documentar las experiencias en esta primera mitad de vida. También quiero escribir sobre mi relación con Jeffrey y el impacto que tuvo en mi vida artística.

Además, sé que escribir sobre ser chicano y queer es algo importante porque ellos crearon conflicto en mí, pero al final decía y hacía lo que me daba la gana. Y resolvía las dudas sobre mí mismo. La literatura es muy importante y quizá mi mayor educación. Seguí a todos los autores que mis ídolos leían. Si David Bowie, Patti Smith o Lou Reed mencionaban un libro, yo ya estaba en su búsqueda. El libro Just kids, de Patti Smith, me dio la inspiración para terminar New kind of kick.

Hablemos de música, ¿cómo ha evolucionado el rock para ti desde el Siglo pasado hasta hoy? ¿Escuchas a los nuevos grupos?

Siempre hay nueva música buena. Tengo esperanza en la gente joven. Me gusta lo que está en el underground, conozco a quienes lo están haciendo. La cosa es que soy mayor, no es material para mí. Pertenece a los jóvenes en sus reuniones. Me gustan los grupos que utilizan el pasado y lo llevan al futuro, como Roselite Bone, un mix de country, rancheras y punk con sorprendentes letras de cine noir. Brutal y a veces divertido. Me gusta que combinen cosas viejas para salir con algo nuevo. Tienen un álbum reciente llamado Ofrenda y me encanta esa canción. Una gran banda en vivo.

Eres influencia para otros músicos, ¿cuáles son las tuyas?

Tengo muchas influencias. De niño amaba a Jimi Hendrix y a Frank Zappa. De adolescente me fascinaron David Bowie, Lou Reed, The New York Dolls y T. Rex. El estilo de tocar la guitarra de Pat Place en The Contortions y todos los grupos no wave de Nueva York de los setenta que llevaron la guitarra a la pura expresión. ¡Usualmente expresión de terror! Y claro, The Ramones por ir al gano. Escucho toda clase de música y eso forma mi estilo de tocar. La locación y el paisaje también ayudan.

Y ya que lo mencionas, ¿con quién más te gustaría tocar?

Con Jimi Hendrix, pero es imposible. Funkadelic podría ser una experiencia diferente y divertida. Amo el funk.

¿Compartes el entusiasmo digital o prefieres el analógico?

No me opongo a las grabaciones digitales. De hecho, estamos grabando en digital y el sonido es fino y un poco más conveniente. Supongo que es una discusión en la comunidad del garage rock y puedo ver el punto de que el casete es más cálido sin duda. Pero en un nivel práctico y sin hacer menos, la grabación digital funciona y hace el truco.

¿Cómo viviste el fenómeno “Goo Goo Muck” en la serie de Tim Burton y las plataformas de entretenimiento y música?

Me alegra mucho que tanta gente joven haya encontrado “Goo Goo Muck” a través de la serie de Tim Burton. Y amo el hecho de que Jenna Ortega sea chicana y que los primeros acordes de la canción sean tocados por un chicano. Originalmente era un himno adolescente y se hizo de una audiencia de culto con The Cramps. Y ahora los hijos de esos fans se han apropiado la canción. Recibí demasiados mensajes de amigos que decían: “Al fin, mi hijo adolescente cree que soy cool porque conozco a The Cramps”.

