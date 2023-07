Billie Eilish se une al soundtrack de ‘Barbie’ con “What was I made for?”

Estamos a unos días de que Barbie llegue a las salas de cine, así que para ir calentando motores, el día de hoy Billie Eilish liberó su contribución a la banda sonora de la película de Greta Gerwig. Se trata de “What was I made for?”, una nostálgica balada que retrata la sensación de vacío que llega cuando no encuentras tu lugar en el mundo.

Según se señaló en un comunicado, “What was I made for?” musicalizará “escenas fundamentales” de Barbie, resaltando de “manera hermosa y conmovedora el mensaje y sentimiento” que desea transmitir el filme, pues recordemos que en esta ocasión, la popular muñeca entrará en una crisis existencial y dejará su mundo de ensueño para enfrentarse a la cruda realidad.

Respecto a este lanzamiento, Billie Eilish explicó: “En enero, Greta nos mostró a mí y a Finneas un puñado de algunas escenas inconclusas de la película; no sabíamos qué esperar… estábamos profundamente conmovidos, tanto que al día siguiente estábamos escribiendo y NO PODÍAMOS callarnos jajaja y terminamos escribiendo casi toda la canción esa noche. Siendo sincera con ustedes, parece que todo esto sucedió en un momento en el que realmente lo necesitaba. Estoy tan agradecida por eso”.

“What was I made for?” llegó acompañada de un video dirigido por la misma Billie Eilish, en el que la encontramos recordando sus versiones pasadas a través de viejos atuendos. La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, se estrenará el próximo 21 de julio.