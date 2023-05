Tame Impala, Lizzo y Charli XCX formarán parte del soundtrack de ‘Barbie’

Como te lo informamos anteriormente, este verano Greta Gerwig, conocida por películas como Little women y Frances Ha, llevará la historia de Barbie a la pantalla grande y lo hará con un soundtrack lleno de puras estrellas; comenzando con Mark Ronson, quien produjo el álbum.

Entre los músicos que se encargarán de ponerle ritmo a Barbie, figuran Charli XCX, Tame Impala, Karol G, Dominic Fike, las hermanas HAIM, The Kid Laroi, Lizzo. Además, se confirmó que Ryan Gosling, que protagoniza el filme junto a Margot Robbie, también participará en el soundtrack. Cabe mencionar que la aportación de Dua Lipa, “Dance the night”, será el primer avance del disco y se estrenará hoy por la noche.

Al parecer el cover de “Barbie girl” de Aqua que Alice Glass anunció a inicios de esta semana no ha sido incluido en el soundtrack oficial. Pero, esto no significa que el éxito noventero no aparecerá en el largometraje, ya que se reveló que Ice Spice, Nicki Minaj y los mismos de Aqua interpretarán juntos una nueva versión.

De igual forma, el día de hoy se publicó el tráiler oficial, en el que se muestra como Barbie experimenta una crisis existencial que la orilla a dejar las comodidades y monotonía de Barbieland. Con Ken a su lado, la muñeca viajará al mundo real para encontrarse con una vida poco perfecta.

Barbie se estrenará el próximo 21 de julio. Acá te dejamos el tráiler:

Tracklist:

01. Pink – Lizzo

02. Dance the Night – Dua Lipa

03. Barbie World – Nicki Minaj and Ice Spice feat. Aqua

04. Speed Drive – Charli XCX

05. WATITI – KAROL G feat. Aldo Ranks

06. Currently unknown

07. Journey to the Real World – Tame Impala

08. I’m Just Ken – Ryan Gosling

09. Hey Blondie – Dominic Fike

10. Home – HAIM

11. Currently unknown

12. Forever & Again – The Kid LAROI

13. Silver Platter – Khalid

14. Angel – PinkPantheress

15. butterflies – GAYLE

16. Choose Your Fighter – Ava Max

17. Barbie Dreams – FIFTY FIFTY feat. Kali