Hipnosis adhiere nuevos nombres a su cartel

Uno de nuestros festivales favoritos anuncia la inclusión de artistas de alto calibre a su ya dado a conocer cartel. Sí, sabemos hace algunos días se nos reveló que Boy Harsher, Temples, Panda Bear, Sonic Boom y Los Pirañas se anexaban a la fiesta psicodélica; sin embargo nos llegan nuevas noticias, y se trata de la inclusión de Toro y Moi, All Them Witches y Dumbo Gets Mad.

Llevamos rato con ansiedad debido a que los días corren y la llegada de Hipnosis, en su edición 2023, es inminente. Nos urge ver a The Flaming Lips, claro; aunque The Brian Jonestown Massacre, Melody´s Echo Chamber, Panda Bear y Temples, entre muchos otros actos, tampoco nos tienen indiferentes. La cita, ya sabemos, será en el Parque Cuitlahuac el próximo 4 de noviembre.

Sin embargo, Hipnosis no deja de sorprendernos y ahora revela la inclusión de nuevos actos a su fino cartel: se trata de Toro y Moi, All Them Witches y Dumbo Gets Mad. El primero con su chillwave desde Columbia, los siguientes con carga stoner estilo Nashville y al final ese pop italiano de altos vuelos que tanto admiramos.

Desafortunadamente, al mismo tiempo se ha anunciado que El Michels Affaire cancela su participación en Hipnosis. Pero, c´mon, la fiesta sigue. Tú, ¿ya tienes tus entradas?

Hipnosis / 2023 / Parque Cuitlahuac / CDMX

*También te puede interesar: Acid Mothers Temple harán flotar el Foro Indie Rocks!