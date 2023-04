Billie Eilish y Labrinth se confiesan admiración y colaboran

Si algo caracteriza a Timothy Lee McKenzie es una gran versatilidad musical; mejor conocido como Labrinth consigue transitar por los distintos géneros como si fuera un camaleón, por lo que no extraña que ahora haya adaptado a una de sus composiciones e n dueto nada menos que con Billie Eilish.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Es así como “Never Felt So Alone” encuentra su forma definitiva al estar vinculada desde 2019 a la serie Euphoria, pero al final no estar incluida dentro de la música original. Tras rodarla un poco durante sus directos decidió llamar a Billie Eilish y su hermano Finneas para dotarla de una pátina oscura y un poco alucinatoria.

Durante estos meses Labrinth ha andado muy activo y ha puesto en circulación temas como “Iridium”, “Kill For Your Love” y “Lift Off”, antes de la llegada en algún momento de este mismo año de End & Begins, el que será su nuevo álbum.

Mientras tanto, la aparición de “Never Felt So Alone” trajo consigo el pronunciamiento acerca de la admiración sincera entre ambos, tal como lo cuenta el nativo del barrio de Hackney en Londres: “Cuando hablamos sobre hacer la canción, ella me dijo: “Lab, he estado escuchando tu música durante años”. Yo me quede como, “¿Qué?” Fue como, “¿Billie? ¿Qué? ¿Tú?” Ella dijo: “Sí, soy muy fan”.

Es así como entregan un tema algo lóbrego… crepitante; raruno como les gusta… que nos hace sentir adentro de un cuento de hadas posmoderno.

