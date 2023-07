Belle and Sebastian lanzarán edición especial de ‘The boy with the Arab strap’

Este 2023, se cumplen 25 años del lanzamiento de The boy with the Arab strap, el tercer álbum de estudio de Belle and Sebastian, así que para celebrarlo, la agrupación anunció el estreno de una edición especial de aniversario que incluirá material nunca antes visto. Los fans ya pueden pre-ordenarlo dando click aquí.

Según se reveló, la nueva edición de The boy with the Arab strap presentará un artwork diferente, pues ahora la icónica fotografía del tecladista Chris Geddes que adorna la versión original cambiará el color verde por azul. Además, se ha confirmado que el disco contará con un print exclusivo de imágenes del detrás de escenas del video promocional del álbum, las cuales fueron tomadas por Sarah Martin.

The boy with the Arab strap fue el primer álbum en el que Stuart Murdoch, frontman de Belle and Sebastian, se permitió compartir créditos de composición con sus compañeros de banda Stevie Jackson e Isobell Campbell. Si bien los dos primeros LP’s del combo se grabaron en unos cuantos días, este les tomó varios meses, lo que les ayudó a dejar volar su creatividad aún más.