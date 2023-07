The Gaslight Anthem arremeten de regreso junto a Bruce Springsteen

Este capítulo en la historia de The Gaslight Anthem podría resumirse con la frase: “Mi barrio me respalda”, dado que todo queda entre colegas de New Jersey. El regreso de estos punketos con alma indie, tras nueve años de ausencia, no podía darse de mejor manera que armando un dueto con “The Boss”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y desde los primeros instantes arman una fiesta guitarrera sumando el vozarrón de Bruce Springsteen en una canción que apela a la épica desbordada que tanto le gusta al grupo de Brian Fallon y compañía, algo que ahora comparten con un músico que es toda una leyenda viva… se trató de una situación memorable de la que dan cuenta: “Cuando dijo que quería escribir un tema a dúo para nosotros, creo que mi cabeza explotó. ÉL nunca pasará de moda para mí, y que uno de los mejores compositores del mundo y uno de mis héroes ponga su voz para siempre en una canción que escribí en un pequeño escritorio de madera es simplemente asombroso“.

Tras presentar “Positive Charge” y ahora “History Books” dan cuenta que está listos para la llegada de su sexto álbum que llevará por título precisamente el nombre de esta segunda canción mencionada.

The Gaslight Anthem demuestran que están en plena forma y con mucha experiencia musical y existencial acumulada, por lo que les quedó magnífico un tema acerca de saber identificar cuando tienes que dejar ir a las personas que ya no aportan a tu vida, para obtener a la postre un poco de perdón.

History Books estará listo el próximo 27 de octubre y fue producido, nada menos, que Peter Katis, colaborador de The National, Interpol y Death Cab for Cutie. The Gaslight Anthem se encuentran listos para volver a encender la hoguera del punk con su música.

