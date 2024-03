Modern English: “Antes o eras futbolista u obrero, hasta que apareció el punk”

Los de Colchester acaban de sacar el fantástico 1 2 3 4, un disco con la urgencia y la crudeza que exigen los tiempos que estamos viviendo. Los creadores de “ I melt with you” se presentaron el pasado sábado 9 de marzo en el Sala Puebla junto los legendarios Buzzcocks. Platicamos con Robbie Grey y Mick Conroy, vocalista y bajista respectivamente de la fantasía post punk Modern English.

Su nuevo álbum ha recibido muy buenas críticas, toca temas políticos y sociales, ¿cuál fue su inspiración?

Mick. La primera canción que surgió fue “Not my leader”. Estábamos muy ocupados con las giras, de hecho el demo de “Long in the tooth” lo grabamos aquí en México la primera vez que vinimos. Creo que tuvimos un momento de inspiración muy bueno porque empezaron a aparecer las demás canciones y justo en ese momento llegó la crisis del Covid. En ese instante decidimos enfocarnos en hacer un álbum completo.

Robbie. Hasta cierto punto el confinamiento nos hizo enfocarnos aún más en el trabajo de producción. Mick y yo tenemos un estudio en Inglaterra, así que aprovechamos cuando se nos autorizaba para reunirnos. Posteriormente, los demás integrantes se fueron incorporando hasta que terminamos la grabación. Quizá no fuimos tan conscientes de las letras que estábamos escribiendo. Para nosotros fue un escape que aprovechamos siendo creativos.

Me parece que “Crazy lovers” y “Not fake” son una declaración de principios sobre la locura digital en la que estamos actualmente.

Robbie. “Crazy lovers” es sobre la relación que sostiene Mick con Michelle, que es nuestra tour manager, y fueron las dos palabras que aparecieron en ese momento. Es regresar un poco a las cosas sencillas de la vida y que vamos ignorando.

Mick. “Not fake” me recuerda mucho a Colchester, en Inglaterra, es un lugar que tiene alrededores muy rurales. En “Swans on glass”, una canción de nuestros inicios, buscamos describir el contraste con lo urbano, y en nuestro álbum “After the snow” también hay una evocación hacia la naturaleza.

Robbie. Era importante hablar de esas cosas en ese momento. Por eso en el coro de “Not fake” menciono muchos elementos de la naturaleza, porque siento que estamos pasando por una etapa donde la gente aprecia más lo que no es real. En la búsqueda por la perfección olvidamos que lo perfecto es irreal.

Mick. Es lo que sucede con la inteligencia artificial; pueden usar tu voz o tu imagen y ponerte en situaciones muy polémicas, lo que ha provocado que la primera reacción de la gente ante las noticias sea eso es falso.

Mencionaste “Swans on glass”, una canción poseedora de un sonido oscuro y poco comercial. ¿Por qué las bandas inglesas de la época post-punk tenían esa habilidad para hacer canciones hasta cierto punto experimentales, pero al mismo tiempo confeccionar temas pop? Hablo de grupos como Joy Division, New Order, OMD, Cabaret Voltaire y, por supuesto, ustedes.

Robbie. La respuesta es muy sencilla: no muchas de esas bandas contaban realmente con buenos músicos, entonces usábamos muchos efectos en las guitarras para crear una atmósfera. El entorno socioeconómico en Inglaterra en esos años era muy complicado, Margaret Thatcher estaba en el poder, fue una época oscura.

Mick. No teníamos dinero pero lo compensábamos con la camaradería, compartiendo con la gente que intentaba hacer música en esos días. De repente empezamos a tener conciertos y a descubrir que había más bandas como nosotros por toda Inglaterra. El lugar que unía a todas esas expresiones era el programa de John Peel, ahí escuchamos a Gang of Four o a Cabaret Voltaire.

Robbie. El hecho de que el Reino Unido no sea tan grande facilitó que muchos artistas se dieran a conocer. De repente alguien te decía, hay una banda en Escocia que se llama Orange Juice, y poco tiempo después ya estabas escuchándola. Pero al mismo tiempo nosotros estábamos haciendo fila para recibir ayuda del gobierno porque la crisis económica era muy severa. Fueron tiempos difíciles, pero muy emocionantes.

Han comentado que en aquellos años los jóvenes de clase trabajadora estaban interesados en hacer música; ahora son los chicos y chicas de clases privilegiadas quienes están realizando más producciones, ¿a qué creen que se deba eso?

Robbie. En aquellos años las opciones para la clase trabajadora eran muy limitadas. O eras futbolista u obrero. Yo quise ser futbolista pero de repente apareció el punk y ahí todo cambió. Sentíamos que podíamos lograr algo sin ser músicos profesionales, sin perder la esperanza de que con el tiempo, de manera gradual, íbamos a aprender a tocar bien. Los chicos de clase media no estaban interesados en eso, pero ha pasado el tiempo y las cosas aparentemente se han invertido.

Mick. Hoy en día también existen bandas como Idles o Beak que transmiten muy bien el pulso de las calles. También son tiempos interesantes.

Robbie. Hubo un momento a mitad de los noventa en que sentí que no pasaba nada, que lo más emocionante era la guerra entre Oasis y Blur, y para mí era basura.

Mick. Fue justo en los noventa en que Inglaterra se volvió aspiracionista.

Robbie. La música dance se volvió muy popular, nadie quería escuchar a un viejo gruñón con una guitarra, quejándose de la economía, de la política. Esa tendencia se empezó a desgastar y se volvió algo aburrido.

En los ochenta algunas bandas británicas se volvieron muy populares en Estados Unidos, pero a un nivel de culto. Grupos como The Fixx, The English Beat y ustedes han mantenido una base de fans muy leales que les ha permitido seguir de gira.

Mick. Esos grupos tuvieron éxito comercial al principio, pero al mismo tiempo un espíritu indie que les dio credibilidad. De hecho, The English Beat (después General Public) firmaron para el sello I.R.S. Esa combinación te permite trascender en el tiempo, igual que nosotros, que venimos de la 4AD. Y obviamente las películas de esa época ayudaron a que nuestras canciones se quedaran en la mente de mucha gente.

Robbie. Por supuesto que “I melt with you” tuvo mucho que ver, la clásica canción pop con una letra oscura que tiene un efecto muy fuerte en los adolescentes. Mismo caso: The Cure y “Boys don’t cry”. Mucha gente en Estados Unidos nos metía en el mismo saco de los new romantics, con esos peinados que llegaban al cielo. Nosotros nunca pertenecimos a ese estilo, quizá fue porque nuestro guitarrista Gary, en el video de “I melt with you”, portaba un estilo y un peinado muy particular. Afortunadamente el tiempo ha demostrado que nuestra música es diferente.

Por último, ¿qué es lo que más les ha gustado de sus visitas a México?

Mick. Tenemos muy buenos recuerdos de nuestro primer concierto, y por supuesto que amamos la comida y la repostería de México.

Robbie. Me encanta que es una ciudad que tiene mucha naturaleza y que la puedes caminar. De hecho ayer me encontré a un chico de unos veinte años de edad tocando y cantando “Boys don’t cry”, y me sorprendió mucho, sobre todo porque no estaba tocando una guitarra, sino un bajo. Me acerqué y le dije: es música de mi país. Fue un momento fantástico.

