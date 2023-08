¿Duran Duran covereando a Billie Eilish?

Si algo tienen los de Birmingham es que nunca dan un paso atrás, y Danse macabre, su próximo disco, no es ni de lejos una excepción. Tomando como concepto el día de Halloween, Duran Duran ha armado una colección de canciones que van desde las reversiones de algunos temas antiguos de la banda, como la oscura “Secret Oktober 31st”, hasta versiones de canciones de Siouxsie and the Banshees (“Spellbound”), The Rolling Stones (“Paint it Black”), Talking Heads (“Psycho killer”), The Specials (“Ghost Town”) y Billie Eilish (“Bury a friend”). 13 son los tracks que el disco contiene. Un agasajo espeluznante.

Simon Lebon y compañía siempre han demostrado su gusto por el lado darks en toda su carrera, aunque sus hits digan lo contrario. En esta nueva aventura los acompañan Andy Taylor, quien fuera el guitarrista original de la banda; Warren Cuccurrullo, quien tomara las seis cuerdas desde finales de los años 80 y todos los 90; y Nile Rodgers (¿es necesario presentarlo?). Los ingleses han lanzado el primer sencillo del álbum, el cual lleva el mismo nombre que la obra toda: un perfecto ejemplo de lo que todos podremos escuchar el próximo 27 de octubre, cuando por fin se libere el álbum completo. “Danse macabre” es un track que nos remite inmediatamente una vibra a lo Tim Burton y Danny Elfman, lo cual lo hace deliciosamente disfrutable para la temporada de Halloween que se avecina.

Mención aparte se merece el arte de este disco, que desde ya será un clásico en la discografía de Duran Duran, con una portada a lo Harry Houdini; el envoltorio perfecto para un contenido cargado de misterios y fantasmas. Los temas incluidos en Danse macabre fueron grabados en Las Vegas el 31 de octubre de 2022. “Aquella noche nos inspiró a hacer un álbum utilizando el Halloween como tema clave. El disco se metamorfoseó a través de un proceso puro y orgánico”, ha dicho la propia banda al respecto. “La emoción, el estado de ánimo, el estilo y la actitud siempre han estado en el corazón del ADN de Duran Duran, buscamos la luz en la oscuridad y la oscuridad en la luz, y siento que de alguna manera hemos conseguido capturar la esencia de todo eso en este proyecto”.

Con todo esto, ¿qué mas decir? Prepárense para un Halloween con todo el glamour New romantic.

