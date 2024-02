Grandaddy une bluegrass y new wave en ‘Blu wav’

Blu wav es el título del más reciente disco firmado por Grandaddy. Una obra compuesta por trece composiciones en donde se anda de la cotidianidad más banal a la belleza que abruma apenas se manifiesta. Las postales que integran el álbum de recuerdos que conforman la vida de cualquiera.

La banda californiana retoma la ruta discográfica con Blu wav (Dangerbird Records, 2024), un título que halla inspiración en dos palabras importantes para la música pop, bluegrass y new wave. El trabajo ha ganado elogios por parte de espacios como Pitchfork, Rolling Stone. NPR, Stereogum, PASTE, BrooklynVegan y Mojo.

Grandaddy / Blu wav / Dangerbird Records, 2024

Sobre el nombre del disco, la voz de mando de Grandaddy, Jason Lytle, ha comentado que éste llegó a él mientras el tema “Tennessee waltz“, de Patti Page, sonaba en la radio. De pronto, mientras el música iba al volante, se encontró pensando en el beso que podrían protagonizar las historias dulces del bluegrass y las capas de sintetizadores propias del new wave.

Blu wav ya puede escucharse en plataformas. ¿A qué suena exactamente? Descúbrelo tú mismo gozando del video confeccionado para “Long as I´m not the one”:

