Belle and Sebastian están de vuelta para presentar un último adelanto de su próximo material discográfico, A bit of previous.

De entre todas las sorpresas que nos ha dado el 2022, tenemos la llegada de nueva música de parte de Belle and Sebastian, siendo ésta la primera que publican en siete años. Si bien el álbum se estrenará hasta el 6 de mayo, el día de hoy obtuvimos un adelanto con “Young and stupid”.

Este sencillo está lleno de melancolía por “los buenos tiempos” y la inocencia que se presenta durante la infancia. “Everything is fine when you are young and stupid”, canta Stuart Murdoch sobre arreglos de guitarra que mantienen totalmente la esencia de la banda, misma que durante casi tres décadas ha conquistado el indie pop.

Complementando la experiencia la agrupación ha lanzado un lyric video para “Young and stupid”, en el que se muestran fotos de sus integrantes de cuando eran niños y su transición a la adolescencia / adultez. Definitivamente más de uno soltará una lagrimita y recordará aquellos días en los que la vida era más sencilla.

Además de este tema, anteriormente el combo ya nos había deleitado con “If they’re shooting at you” y “Unnecessary drama”. Las tres canciones ya se encuentran disponibles en plataformas digitales, mientras que el nuevo disco de Belle and Sebastian, A bit of previous, lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

Échale un vistazo al clip de “Young and stupid”:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

BELLE AND SEBASTIAN SUPERA UN ‘DRAMA INNECESARIO” Y VUELVE CON UN ÁLBUM