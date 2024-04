The Black Keys: no todos los caminos llevan a Ohio, también hay extravío

Se entiende a la perfección que los grandes magos trabajen arduamente en renovar sus espectáculos, dado que entienden a la perfección el peligro de repetirse y que el público ya no se emocione con los mismos trucos; pienso en ello mientras transcurre Ohio Players, el doceavo disco de The Black Keys.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es que Dan Auerbach y Patrick Carney tienen tanto talento que se les tiene que exigir al máximo, luego entonces la sensación es que se han quedado cortos en el proceso de renovación de la estética sonora de su proyecto; la sensación es que avanzan a velocidad de crucero y sin exigirse al máximo o ¿será que esta vez la creatividad no se presentó del todo a las sesiones de grabación?

Me parece que The Black Keys debieron explorar todavía más la ruta que encontraron en “Paper Crown”, colocada en el décimo lugar de un lote de 14 canciones, y en la que Beck brilla con luz propia a través de la ayuda prestada, además del rapeo de Juicy J; a lo largo de sus 4 minutos y 17 segundos surge mucho groove, hay viejos teclados sonando infecciosos, la parte rapeada tiene mucha onda y, por si fuera poco, aparece un solo de guitarra muy poderoso.

Allí tenían un gran hallazgo estilístico, pero decidieron más bien seguir por rumbos ya muy conocidos, tal y como ocurre en el cover que le hacen a William Bell llamado “I Forgot To Be Your Lover”, un baladón polvoso que parece del repertorio de un restaurante de franquicia y no de un perdido bar de carretera.

Quizá se molesten los fans, pero el hecho es que Noel Gallagher no aportó una suficiente carga de talento y frescura; “On The Game” puede ser tomada como un descarte de menor importancia tanto de Paul McCartney como de Oasis… apelaron al recetario y ello no dio los dividendos esperados.

The Black Keys lucen cuando se desparpajan a la hora de resignificar música del pasado, tal como ocurre en “Please Me (Till I’m Satisfied)” -¡Allí estaba el camino para ir más allá del brillo de El camino, editado en 2011, y que les llevara hasta la cumbre.

Los de Akron siguen clavados en lo sonidos del pasado, aunque está vez se perdieron en el proceso de la transformación y actualización… se siente que o bien no pisaron el acelerador a fondo o bien no dejaron que Beck influyera lo suficiente (con todo y que aportó en la mitad de las canciones).

El crédito bien ganado a través de los años por The Black Keys todavía vale y por lo tanto conservan nuestro afecto, pese a que Ohio Players no ocupe un lugar de privilegio entre su discografía; hoy día la competencia artística es mucha y un álbum tiene que ser soberbio para ganarse incluso el privilegio de que lo escuchen completo.

