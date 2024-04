Megadeth regresa a México, veloz y machacante

Buen ejercicio el de no estar todo el día metido en las redes sociales. Una vez que te alejas de las opiniones de todos los que están en la cibersociedad para quejarse, hacerse notar con memes, escupir odio por deporte y jugarle al (usted sabe qué palabra debería ir aquí) con una mala concebida idea de la ironía y el sarcasmo, el mundo es otro. Por ejemplo, Megadeth regresa a México los próximos 25 y 27 de abril con el Crush the Wolrd Tour. Y, ¿qué dicen los ciber quejosos?

Será la décimo tercera ocasión que toquen en este país desde el debut en vivo en septiembre de 1998 con un concierto en el Palacio de los Deportes. Aquella vez por cierto el abridor fue Judas Priest, con Tim “Ripper” Owens en la voz. En años más recientes vinieron más o menos de forma constante, y sobre todo en formato festival. 13 veces en 26 años da un promedio de un concierto o gira cada dos años, normal. Pero, lo dicho: ¿qué dicen los ciber quejosos? “Ya pagan predial”, “¿otra vez?”, “ya que rente una casa en México”, “se ve que en el resto del mundo nadie los pela y por eso vienen cada 15 días”, y varias más.

¿Hay alguna razón para ver a Megadeth en 2024? Sí, varias.

De entrada es la primera vez que tocarán en la Arena de la Ciudad de México, uno de los pocos inmuebles específicamente creados para ver y escuchar bandas en vivo. Traen debajo del brazo un discazo, maduro, pesado, contundente, melódico, variado, veloz, machacante y muchos adjetivos más. Sí, es cierto que perdieron a Kiko Loureiro pero aparte de que los cambios de alineación han sido una constante en la carrera de la banda, el reemplazo, Teemu Mantysaari (de Wintersun) está perfectamente al nivel de lo que se necesita para esta banda.

Pero hay más. Dave Mustaine ya pasó por las diversas fases que parecen inevitables en la vida de las bandas estadounidenses, que deben ajustarse a las necesidades del mercado local. Ya hizo discos destinados a caer bien en la radio (Risk y Super collider fueron malos intentos), le entró al sonido mainstream de la época (Cryptic writings y su sonido alt-rock) y aceptó el reto de escribir temas más comerciales sin perder filo (ahí están Countdown to extinction y Youthanasia). En tiempos más recientes, entiéndase desde que lanzaron Dystopia y el más reciente The sick, the dying… and the dead! han regresado a la tendencia frenética, veloz y contundente. Y parece un poco tonto decirlo, pero es una banda que no deja de hacer discos nuevos, y de enorme calidad. Eso ayuda a crear set lists más variados, aunque, dirían los todólogos ciber expertos, buena parte de lo que tocan aparece en casi todas las giras. Y claro, las bandas de ese tamaño no pueden no tocar éxitos. ¿Iría la misma cantidad de gente a un concierto de Megadeth si se supiera que no van a tocar “Hangar 18” o “Peace Sells… (but who’s buying)” o “Symphony of destruction” o “Holy Wars… the punishment due” o “In my darkest hour”? Probablemente no.

El último concierto de Megadeth hasta el momento de escribir esta nota sucedió en octubre de 2023, en un festival. La primera fecha de esta nueva gira será en Perú, el seis de abril. Previo a llegar a México habrán tocado además en Chile, Paraguay, Argentina (tres noches), Brasil y Colombia (dos fechas), así que traerán suficiente recorrido para sacudirse el óxido.

Entonces, ir a ver a Megadeth (y en su defecto a cualquier banda) debería ser una decisión de cada quien y no un impulso establecido con base en las ciber idioteces. La ventaja de que este no sea un concierto festivalero es que tocarán tal vez una hora y media en lugar de 30 o 40 minutos. Además, si bien es cierto que Mustaine y James LoMenzo ya están en el sexto piso de vida (Mustaine tiene 62 años y LoMenzo tiene 65), honestamente no se les nota. Mantysaari y Dirk Verbeuren aún están en etapas más tempranas y complementan perfecto la música de la banda que es físicamente muy demandante.

Entonces, los elementos para suponer que el concierto puede ser muy disfrutable ahí están. Más allá de contratiempos reales como pueden ser situaciones económicas o de tiempo (el concierto en CDMX cae en jueves), lo ideal es no caer en la ciber flojera de no ir a ver a una banda porque ya vienen a cada rato. Si esa lógica prevaleciera en el mundo no habría industria de conciertos en vivo. Las bandas salen de gira para promover un disco o simplemente para compartir su arte con el público. Es normal, necesario y válido.

Ya veremos qué dicen los ciber tarados cuando no haya más Judas Priests y Iron Maidens y Metallicas y Megadeths que vienen cada quince días. Es como tener una conjunto de platillos favoritos y dejar de comerlos porque ya los has comido antes. Todo aquél que esté a gusto con el llamado “mame” en redes sociales, todo aquel que se divierta con lo que se lee en Facebook y Twitter pero tenga la capacidad de no vivir de acuerdo a ello tiene mi respeto. Todo aquel que decide qué ver, comer y escuchar con base en lo que se publica en redes, necesita que Megadeth le patee el trasero para despertar.

