Autogramm Anuncia su Nuevo LP con el video de ”WannaBe”

Los amantes del guitarrazo mezclado con sintes van a estar muy felices con lo nuevo de Autogramm, este proyecto proveniente de Seattle, Chicago y Vancouver, está de vuelta con el anuncio: su nuevo LP Music That Humans Can Play verá la luz el 17 de noviembre de 2023. Para calentar este esperado lanzamiento, la banda ha adelantado el sencillo “WannaBe“.

Este álbum marca el regreso de Autogramm después de dos años de silencio, y promete mantener viva su tradición de crear joyas de new wave con un toque de power pop. Inspirados en grandes nombres como The Cars, The Go-Go’s, Gary Numan, 20/20 y Devo, Autogramm ha desarrollado en este periodo de silencio un álbum que encajará perfectamente en la sección de revival de los 80 en tu colección de viniles.

El video de “WannaBe” nos transporta a los años 80 y fue filmado y dirigido por Jeffry Lee en East Vancouver. El video, con pantalla verde y efectos digitales, captura a la banda interpretando la canción en vivo mientras se superponen sobre imágenes estáticas. La banda comparte que la inspiración detrás de la canción, que inicialmente fue escrita como un mensaje de apoyo a una persona importante en su vida, prometiéndole estar a su lado sin importar su camino o estado físico. Con el tiempo, la canción se convirtió en una declaración de amor y apoyo que puede aplicarse a cualquier relación, destacando que la verdadera esencia de una persona va más allá de género, ocupación, tamaño o apariencia física.

El sonido de “WannaBe” presenta un bajo serpenteante en los versos y generosos sintetizadores y percusión, permitiendo que la canción respire antes de alcanzar su apoteósico clímax, donde los miembros de la banda, CC Voltage, The Silo, Lars Von Seattle y Jiffy Marx cantan al unísono el coro.

El nuevo disco de Autogramm

Music That Humans Can Play es el álbum que marca un regreso triunfal para esta banda. Autogramm ha dejado su huella en la escena punk y skate en todo el mundo. Han realizado shows memorables en Canadá, México, Estados Unidos, Reino Unido y Europa, en lugares emblemáticos como The Lexington en Londres, Wild At Heart en Berlín y Bottom of the Hill en San Francisco.

Los miembros de Autogramm son conocidos por sus contribuciones a diversas bandas y proyectos musicales como Black Mountain, Destroyer, Night Court, Spitfires, Bread & Butter, Spun Out, Black Halos, Catheters, Lightning Dust, bandas que ahora han dejado para concentrarse en este proyecto. Music That Humans Can Play promete agregar otra joya a su carrera. El álbum fue grabado en Vancouver, BC, durante la ola de calor de agosto de 2022, y ofrece una experiencia auditiva que atraerá a fanáticos de todos los géneros, desde amantes del disco de vinil, así como a seguidores del garage rock y synth-pop.

Mantente atento para más detalles sobre el lanzamiento de Music That Humans Can Play de Autogramm el 17 de noviembre de 2023. Únete a la celebración de esta emocionante entrega de una de las bandas más interesantes actualmente y escucha “WannaBe” en tu plataforma favorita.