Dubioza Kolektiv: “The Clash marcó el camino de la world music”

Desde Bosnia nos visita uno de los grupos más importantes de la llamada balkan music, un tipo de música que ha sido muy bien recibido en México desde hace más de dos décadas, con referentes como Goran Bregovic y, por supuesto, Emir Kusturica. Respaldada por una trayectoria de 20 años, nos referimos a Dubioza Kolektiv, una banda que apuesta por un sonido electrizante que combina el folclor de su tierra natal con elementos de la world music.

Nunca mejor dicha aquella frase de “suena local para ser global”. A unos días de su presentación en el festival Barrio Baila el próximo 28 de octubre en el Faro de Oriente (importante: con ENTRADA LIBRE y la actuación de Son Rompe Pera al lado de los de Bosnia), platicamos con Vedran Mujagić y Almir Hasanbegović, integrantes de este explosivo combo.

Es su primera vez en México, ¿qué cosas encuentran en común entre su país y el nuestro?

Vedran. Estamos muy sorprendidos con México, creo que lo que más tenemos en común es que somos muy apasionados por la música. Pero sí hay muchas diferencias, empezando con lo grande que es todo aquí. Nosotros venimos de un país muy pequeño, aquí todo tiene otra dimensión, el tamaño de las ciudades y las distancias entre ellas.

¿Cómo definirían su música?

Vedran. Comenzamos con algunas ideas de melodías y letra hasta que sentimos que tenemos algo parecido a una canción. Lo que es una constante es este techno combinado con música de los Balcanes, es algo natural en nosotros porque es parte de nuestro entorno. Curiosamente la música de los Balcanes le gusta a mucha gente, no sé qué sucede pero hay algo que resuena en el público que la escucha. Me da la impresión de que hay elementos que la gente reconoce; por ejemplo, en México hay cierta relación con la cumbia y eso crea un elemento bailable y excitante.

¿Están de acuerdo en que The Clash fue pionero al fusionar ritmos tan variados como punk, reggae, dub y música latinoamericana, algo que más adelante retomaría Mano Negra y posteriormente Manú Chao como solista? Esto tendría como resultado aquel movimiento llamado música del mundo.

Vedran. Los de The Clash fueron de los primeros que hicieron estas combinaciones de música que tomaban distintas influencias de diferentes partes del mundo, y lo combinaban con el punk. Es algo que nosotros encontramos muy emocionante, de hecho todos nosotros somos fans de los músicos que mencionas. Fuimos conscientes de la explosión de la world music que hubo en los años 90. Nos dimos cuenta de que algo estaba sucediendo. Sin embargo, en nuestro caso, una de las mayores inspiraciones fueron las bandas de música de los Balcanes, ahí descubrimos que esas combinaciones y fusiones podrían funcionar desde otro ángulo. Y sí, The Clash marcó el camino para que esto sucediera no sólo en cuestión musical, si no también en el discurso político, que es algo muy importante para nosotros.

¿Qué tan importante es hablar de política en la música hoy en día?

Vedran. Para nosotros es importante porque venimos de una región que ha sufrido mucho por cuestiones políticas, es imposible escapar de esos temas. No sólo es criticar por criticar, para nosotros es importante tener un canal donde podamos expresar nuestro punto de vista sobre ciertos temas que nos molestan y nos llegan a frustrar.

Almir. Hacer música es como nuestra terapia psicológica. Hemos intentado escribir canciones de amor, pero inmediatamente nos damos cuenta que no van con nuestra filosofía.

¿Qué les han dejado estos 20 años de carrera?

Vedran. Te puedo decir que a través de la música hemos aprendido a conocer más a nuestro país así como a absorber la energía de nuestra gente y de nuestra lengua. Todo eso te da mucha humildad, te hace valorar más las cosas que has logrado a través de los años. Para nosotros, viajar con nuestra música era un sueño, y ahora ese sueño se ha hecho realidad

Almir. Nos hemos convertido en una familia, y el trabajo de todos estos años nos ha vuelto conscientes de que las cosas funcionan mejor en colectivo, tanto para disfrutar del éxito como para encarar las dificultades.

Vedran. El objetivo de incluir la palabra colectivo en nuestro nombre tiene que ver con nuestra filosofía, y ahora más que nunca tiene sentido este espíritu, sí, colectivo. Nuestra región está constituida por seis ciudades, si no pensamos de una forma colectiva las cosas sólo pueden empeorar.

¿Cómo se imaginan el futuro del mundo?

Vedran. Creo que la tecnología con la que contamos actualmente ha acelerado muchos cambios en nuestra sociedad, desde la robótica hasta el uso de energías más limpias. Y al mismo tiempo tenemos guerras en diferentes regiones, quizá ha sido la constante en la historia del mundo, cuando parece que nos dirigimos a una sociedad más justa, aparecen cosas negativas. Es muy fácil ser pesimista, pero nuestra filosofía de vida siempre ha procurado mirar hacia el lado luminoso de las cosas.

Y hablando del futuro, ¿cuáles son sus planes?

Almir. Después de esta gira por México regresaremos a Europa para cumplir con más compromisos en diferentes países, de ahí nos enfocaremos en trabajar en nuevo material para nuestro próximo disco. Queremos aprovechar el buen momento por el que estamos atravesando y verlo concretado en buenas canciones.

*También te puede interesar: Balkan Taksim: Serpenteando en sus raíces