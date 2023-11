BZRP nos cuenta el secreto detrás de una de sus más grandes colaboraciones

La más reciente colaboración de BZRP es un remix que está sacudiendo al mundo entero, ya que es un lanzamiento musical. En esta ocasión, el productor presenta “AXE Black Remixed“, ¡una deliciosa fragancia!

AXE, la marca de fragancias masculinas número 1 del mundo, se une al artista y productor musical Bizarrap para crear una fusión de frescura y notas amaderadas que captura la esencia de la música y el arte detrás de cada una de las colaboraciones de la estrella global.

“AXE Black Remixed” brinda a los fans la oportunidad de oler siempre frescos mientras sienten la confianza que BZRP les otorga a sus colaboradores en cada Music Session.

Esta colaboración ya está disponible en toda Latinoamérica y España a partir de septiembre, y el lanzamiento oficial se llevó a cabo durante un evento exclusivo en nuestra ciudad, del cual te compartimos detalles en su momento. Este evento se ha replicado por toda la región y ha sido el escenario para experimentar el placer olfativo que brindará esta fragancia, diseñada para cautivar a los fans de BZRP y AXE.



“AXE es una marca que he estado usando desde que era niño, y cuando me hablaron de esta nueva colaboración, no dudé en aceptarla porque realmente me gusta”, expresó Biza en una entrevista exclusiva que te compartimos. En ella, BZRP nos cuenta desde el regalo que le dio Shakira en su cumpleaños hasta el más mínimo detalle acerca de “AXE Black Remixed“. Así que disfruta hasta el final: