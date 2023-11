Share traen al 2023 la memorable “Love My Way” de The Psychedelic Furs

He aquí una historia acorde a los tiempos que corren. Kaylen Alan Krebsbach es una residente de Missoula, Montana, ciudad desde donde empuja una carrera con la banda Wilma Laverne Miner; por su parte, Nile Marr es un guitarrista oriundo de Manchester que pretendía armar algo (adicional a su banda y discos solistas), así fuera con un océano de por medio y miles de kilómetros de separación. Así fue como surgió Share.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Han ido intercambiando archivos en un ir y venir digital con la idea de encaminar la aparición de un primer EP al que llamarán It´s A Short Way To The Frontier, programado para el 27 de noviembre y del que ya han dejado escuchar “Somewhere Without Languaje”, inspirado en una secuencia de la película París, Texas, dirigida por Wim Wenders.

Pero ahora han ganado mayor atención a través de un cover; el dúo ha elegido, nada menos, que “Love My Way”, uno de los temas más emblemáticos de The Psychelic Furs, para darle un aire nuevo y confirmar su pasión por las guitarras distorsionadas.

Se nota todo el fogueo que ha tenido Nile Marr como parte del grupo Man Made y luego en sus dos discos solistas, que ahora contagia a Kaylen para apropiarse de una canción llena de estilo y personalidad que proviene de lo profundo de los años ochenta… de 1982 para no decir más.

Share han hecho un buen cover que trae al presente un tema al que amamos desde hace mucho; esperemos a que aparezca el EP completo para valorar los alcances reales del proyecto, pero, mientras tanto, que buenos momentos nos ofrecen.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #37: el ataque de los jinetes fantasma