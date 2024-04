James: 42 años de carrera y un 18º álbum formidable

El basquetbolista Lebron James no tarda en cumplir 40 años de edad y está jugando como si en vez de crecer, rejuveneciera; tal parece que lo mismo ocurre con James, la banda mancuniana que lleva la misma 42 en la escena musical y que da señales de haber agarrado un impecable y seductor nuevo aire.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Hay que ponernos de pie ante lo que logra musicalmente en Yummy -su nuevo álbum- conformado por 12 canciones en las que dan cuenta de que están más plenos que nunca y que tienen muy en claro el sonido que pretendían lograr; ahí está “Better With You” que le sirve a Tim Booth para presumir lo bien que está cantando y a Saul Davies para demostrar cuanto ha crecido en la guitarra.

James están convertidos en una novena que tiene características de comuna; ahora Tim se deja acompañar por coros femeninos y la base rítmica está más aceitada que nunca. Además de “Better With You” -¡vaya sintetizador de lujo que tiene!-, hay que sumar “Is this Love” -con obvias referencias a Bob Marley– y una “Rogue”, que demuestra una enorme cohesión en la banda de rock.

Temáticamente, insisten en repasar el estado del mundo desde su edad, es por ello que se preocupan por la inteligencia artificial y los devaneos sociales, pero en todo momento desde un franco optimismo; Para no dar más vueltas, Tim Booth ha declarado: “Ya no somos artistas torturados, ahora somos un verdadero colectivo de alegría” -¡Y nadie hay que se los pueda reprochar… y con los resultados, menos!-.

James se sienten tan a gusto que lo contagian… dejó correr este Yummy -¡que hasta portada de paleta tiene!- y me acuerdo de una frase del filósofo Martin Heidegger: “El hombre es un poema que el Ser ha empezado”… mientras el silbido que abre “Our World” contagia buenondismo y un guitarreo formidable.

¿Cuántos grupos pueden decir que llegan tan satisfechos y placenteros hasta su décimo octavo álbum? Por si fuera poco, Tim Booth está a punto de debutar como novelista con When I died for the first time (que será editada por Constable).

James demuestran que la veteranía no implica caer en la zona de confort… ellos dicen que hace años acarreaban una energía oscura, pero que ahora están atravesando el mejor momento de sus vidas y ello lo vuelcan en el arte de componer canciones.

