Metric: “¡Sólo en escena nos olvidamos de nuestros teléfonos!”

Celebrando los veinte años de Old world underground, where are you now? junto con el lanzamiento de su más reciente placa llamada Formentera II, los canadienses se presentaron ante sus fans mexicanos en el Teatro Metropolitan recientemente. Así, Metric hizo un recorrido por sus nuevas y viejas canciones con una espectacular Emily Haines enfundada en un jumpsuit a lo Suzi Quatro. Dos horas de ese rock con electrónica que tan bien manufacturan Jimmy Shaw, Joshua Winstead, Joule Scott-Key y la misma Haines, dejando satisfechos a cada uno de los asistentes que pudieron disfrutar de temazos como “Dark saturday”, “Gimme symphaty”, “Now or never”, la emblemática “Black sheep” y la entrañable “Nothing is perfect”, con la que cerraron una extraordinaria actuación, prometiendo repetir la cita lo más pronto posible.

Unas horas antes de la velada sónica platicamos con el núcleo creativo de Metric, conformado por Emily y Jimmy, quienes nos hablaron del pasado, presente y futuro de una de las bandas sobrevivientes de la generación indie que, afortunadamente, está en un momento excepcional en cuestión creativa.

Este año lanzaron el segundo volumen de Formentera, en tiempos donde la mayoría de los artistas lanzan sencillos, ustedes lanzan dos álbumes completos ¿es una declaración de principios contra la industria musical?

Emily. Tengo muchas cosas en contra de cómo funciona la industria musical hoy en día, pero esto es algo distinto, quisimos lanzar dos álbumes completos porque es algo que queríamos compartir con nuestros fans, siempre nos hemos movido a nuestra manera y esto es una prueba de ello.

¿Cuál es el secreto para tener siempre buenas canciones en sus discos?

Jimmy. No debes tener miedo de cortar y quitar mucha música. Somos muy duros con nosotros mismos. Si sentimos que no está funcionando lo hacemos a un lado, A veces una canción llega en dos días, tal vez en un par de semanas, pero no nos obsesionamos; si no se da, no se da y punto. Nunca llegamos al punto de decir “bueno, está bien así, dejemos esta canción para el álbum”.

Han dicho que Formentera es un lugar donde se puede escapar para tener tranquilidad en este mundo caótico, ¿qué cosas les preocupan hoy en día?

Jimmy. Nos preocupa cómo poco a poco se van reemplazando las cosas buenas de la vida de una forma tan cuidadosa que no te das cuenta hasta que pasan los años. Y tiene que ver desde lo social hasta lo cultural. Y lo terrible es que el resultado de esto es que todos pensemos de la misma manera, es una pena porque la diversidad es lo que verdaderamente nos hace humanos.

Emily. A mí me preocupa la comunicación, porque creo que es lo que nos salva a todos. En cuanto mejor nos comuniquemos podemos resolver muchos de los problemas que nos aquejan, sé que suena muy simplista, pero es un elemento vital para las personas.

Son una banda que usa muchos elementos de música electrónica, ¿cuáles evitan para no caer en ciertos clichés?

Emily. Hay muchos fans que reconocen nuestras influencias y saben que buscamos seguir con el legado de ciertas bandas que nos gustan.

Jimmy. En mi caso, escucho mucha música electrónica que evita caer en ciertos clichés, entonces hay una conciencia de lo que no queremos en nuestra música, y eso viene desde nuestras influencias. Pero te puedo decir que eso sucede también en el rock, y por eso tratamos de evitar los lugares comunes de ambos géneros. Al final creo que eso ha hecho que tengamos nuestro propio sonido.

Old world underground, where are you now? cumple veinte años. ¿De que se sienten más orgullosos de ese álbum y de estos años de carrera?

Jimmy. Todavía no hemos encontrado ese underground por el que preguntábamos…

Emily. Nuestro disco debut hacía referencia a esa idea de no venderse como artista, esa vieja idea del underground. Me da la impresión que las nuevas generaciones ya no piensan en esos términos. Fue un concepto que definió mucho de la música de los noventa, ya sabes, Nirvana y Sonic Youth. Por otra parte, nos sentimos muy orgullosos de nuestras canciones, nos dimos cuenta de eso cuando hicimos unos shows especiales en donde solamente tocábamos canciones de Old world underground, where are you now? y Formentera II; descubrimos que convivían muy bien, como si el tiempo no hubiera pasado, a pesar de ser dos propuestas distintas.

El rock canadiense tiene un gran legado, desde Rush a Bryan Adams y Arcade Fire, además de ustedes, entre otros muchos más. ¿Cómo definirían al rock hecho en Canadá?

Jimmy. No es un sonido cómo el que se dio en Seattle o el rock sureño. Creo que tiene que ver con esa capacidad de ser diferentes dentro de un mismo proyecto, y el mejor ejemplo sería Feist. El resto del mundo nos ve como “música canadiense”. Somos un país que no está tan pendiente de las tendencias o los sonidos de moda. Creo que tiene que ver con nuestra posición geográfica, que de alguna forma nos aleja del resto del mundo. Algo que me gusta es que es una escena que se apoya mucho, tiene que ver con lo difícil que era ser reconocido fuera de nuestras fronteras. Cuando empezó a ocurrir, nos dimos cuenta de que era importante apoyarnos entre nosotros.

Tienen un performance muy personal cuando tocan en vivo, ¿cómo desarrollaron su propio estilo?

Emily. No es algo que tengamos en mente, pero tampoco fue algo que ocurriera de manera natural. Alguien alguna vez nos dijo que un show es el resultado de cincuenta ensayos, y creo que ahí te das cuenta de lo que está pasando y descubres quién eres realmente. Yo sufrí del pánico escénico al principio de nuestra carrera, me escondía detrás del teclado. Poco a poco fui descubriendo donde me sentía más cómoda. ¡Hasta llegar al punto de darnos cuenta de que el escenario es el único lugar donde nos olvidamos de lo cotidiano, donde no estamos al pendiente de nuestros teléfonos! Un momento en que compartimos una fiesta con el público que viene a vernos. Y justo es la opción que le damos a nuestro fans: ¡desconéctense por un un momento y disfruten con nosotros!

