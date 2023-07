Blur libera dos nuevas canciones

Este fin de semana, Blur publicó su primer disco tras ocho años lejos del estudio. Pero como diez canciones no era suficientes, el día de hoy la banda regresó para liberar dos temas más, parte de una edición de lujo de The ballad of Darren. Se trata de “The rabbi” y “The swan”, ambas ya se encuentra disponibles en plataformas digitales.

Manteniendo la misma línea sonora de The ballad of Darren, “The rabbi” encuentra a los de Blur hablando sobre el sentirse perdido en la vida y preguntándose sobre los “héroes del mañana”, mientras que con “The swan” muestran su lado dulce, pues es un tema sobre esta incondicionalmente para alguien, aún después de haber finalizado una relación.

Además de regresar al estudio, Blur también está de vuelta a los escenarios. La agrupación realizará una serie de presentaciones en diferentes partes del mundo durante lo que resta del año, incluyendo una en nuestro país dentro del marco del Festival Corona Capital. Los boletos se encuentran a la venta en la red Ticketmaster.