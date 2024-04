Deap Vally:”El rock & roll es visceral, crudo y sudoroso”

Ambas se la rajan recio en escena. Julie Edwards y Lindsey Troy. Desde hace más de una década la pareja se anuncia como Deap Vally gracias a una hilera de discos donde se la ha ingeniado para amalgamar los elementos que, desde el saber de la segunda, le suministran latidos al espíritu del rock & roll. Y vaya que el dúo consigue su objetivo, siempre. Julie tras la batería y Lindsey al micrófono, con la guitarra colgada. Troy se refiere a amasar vísceras, sudores y crudeza cuando, en entrevista a distancia, piensa en eso, lo que anima al fantasma que la posee cuando los voltios la sacuden.

La guitarrista y cantante se encuentra en casa, en Los Ángeles, “tomando un descanso después de mucho trabajo, con mi familia”. Jamás enciende la cámara, de modo que hay que imaginarla cuando medita sus respuestas unos cuantos segundos, así como al reír ocasionalmente; aunque también se necesita dibujarla frunciendo el ceño, en el instante en que se alcanza a sentir su irritación al recordar algo que la exaspera. De pronto la charla se interrumpe por su hija, quien se le acerca para mostrarle algo para que la madre le conteste tiernamente que está “muy lindo”. Contrastes. Sí, es ella, la misma chica que se arroja al público para dar brazadas entre cabezas tras rasguear acero. “Hablo de lo que soy”, dirá en algún momento de la entrevista, dejando claro que le vale completamente madre la opinión de los demás.

Lindsey. Julie y tú se conocieron en Los Ángeles, intercambiaron discos y muy pronto ya estaban haciendo canciones juntas. ¿Qué tan importante fue el ambiente de dicho encuentro y de qué forma sigue influyéndoles éste a la hora de hacer canciones?

Hay toda una cultura en Los Ángeles, es una de las capitales del entretenimiento en el mundo, y el clima es muy bueno, además. No sé bien qué es lo que este lugar tiene de especial pero, dalo por hecho, hay algo especial. Haber crecido en un sitio así nos ha inspirado, definitivamente. Tenemos un tema titulado “Drought” que me encanta, es una de nuestras primeras canciones. Originalmente la lanzamos como un lado B, aunque después la retomamos para volver a grabarla y meterla al disco Sistrionix. Y trata de esto, sobre lo que significa vivir al Sur de California.

A más de una década al lado de Julie, tocando sin parar, ¿te parece que el rock & roll sigue siendo una buena forma de vida?

Pues sí. Es muy divertido hacer esto. Aunque no sé, no sé si llamarlo así, una forma de vida, no tengo claro lo que eso significa. Pero ahora puedo decirte que no hay nada más divertido que tocar rock & roll. Es lo mejor que pueda haber: pararte en un escenario a tocar. Por ejemplo, el punk tiene una energía similar, pero el rock & roll es tan visceral, crudo, sudoroso y groovy… Dejarte poseer por el espíritu del rock & roll en escena es otra cosa. Soy adicta a ello.

Ahora, también escucho muchos otros estilos musicales y los aprecio. Por ejemplo, a veces tengo ganas de algo tranquilo, para relajarme, ¿sabes? Tal vez si en un futuro empiezo a crear de modo solista integraré ese tipo de música a mis composiciones.

Pregunta cliché: ¿está en proceso de desaparición, el rock & roll?

No sé… Mh. ¿Sabes? No estoy segura de qué contestar. Te contaré algo triste. Hace poco platicaba con un amigo de la familia, alguien con 23 años de edad, y charlábamos sobre mi banda, Deap Vally. Él me preguntaba cómo sonaba ésta y le dije que algunas personas, para dejársela fácil, nos decían que Julie y yo éramos como la versión femenina de The White Stripes o algo así. Y él me contestó que no sabía quiénes eran The White Stripes… Qué locura. Entonces le tarareé “Seven nation army” y reaccionó. La había oído en algún comercial o algo por el estilo. Pienso que el rock & roll siempre existirá, aunque definitivamente no se trata del género musical que domina el mundo hoy en día; para eso están el rap, el pop y el EDM, creo.

Porque sí, es cierto aquello de que el rock & roll no es lo que fue en los años noventa, por ejemplo. La última camada de bandas vino con los Yeah yeah Yeah´s, The Strokes, The Hives. Sería bueno que algo así ocurriera de nuevo. Pero el rock & roll sigue ahí, y se sostiene así aún, sucio, sudoroso, divertido.

Por otro lado, yo sólo escucho la música que me gusta. Pero, bueno, me gustó el nuevo disco de Beyonce con todo y ese sonido contemporáneo. Y digo esto porque la gente piensa que los que escuchamos rock & roll somos anticuados, análogos.

En “Smile more” cantas que no te sientes avergonzada de tu vida sexual, peso ni edad. ¿Se trata de una suerte de manifiesto feminista?

Quién sabe si sea una canción feminista, a lo mejor sí. La gente suele preguntarme cómo es esto de ser mujer dentro de la industria musical, qué significa tocar en una banda de mujeres. Esa letra retrata un perspectiva post moderna femenina. Y me gustaría decirte que sí, que la escribí pensando en un manifiesto feminista, pero no sería verdad. Simplemente es una composición que habla de lo que soy, que los demás le pongan como quieran. Describe cómo me siento y las pendejadas que no puedo tolerar.

Considerando que Deap Vally es una banda conformada únicamente por guitarra, batería y voz, si pudieras elegir una bajista para echar palomazo en un tema, ¿a quién escogerías?

A Flea. Lo amo. Si me pones a pensar en alguien tocando el bajo, ésta es la primera persona que aparece en mi mente. Es único, ha influenciado a muchos. “Give it away” cuenta con una de las mejores líneas de bajo jamás tocadas. Ya le abrimos a los Red Hot Chili Peppers, y fue uno de lo momentos más importantes que haya vivido.

Bueno, Julie y tú le han abierto también a Muse, Marilyn Manson, The Vaccines o Wolfmother. Digamos que son expertas en ese tema. ¿Qué es lo que una banda telonera debe atender antes de salir a escena para defenderse ante un público que va a escuchar otra cosa?

Bueno, debe ser respetuosa. Dar lo mejor, ser franca. Sonar bien y tocar bien. Verse bien. Y llevar mucha merch, porque es una oportunidad ideal para hallar nuevos fans. A nosotras nos encanta abrir, ser teloneras.

