Aiko El Grupo: “Rompemos el cliché rockero, queremos vivir más y bien”

Reflejo de una generación que enfrenta el desencanto con inteligencia y conciencia, pero sobre todo con humor, filosofía. Todo condensado en Me están apuntando con un arma, segundo disco del cuarteto integrado por Lara, Jaime, Teresa y Bárbara, quienes en su primera visita a México nos cuentan lo importante que es encontrarse con un público distinto al de su país y las ganas que tienen de sembrar una semilla que les permita regresar. Platicamos con Aiko El Grupo.

¿Cuáles son sus expectativas en su primera visita a México?

Teresa. Todo el mundo nos ha hablado muy bien de México. Los Carolina Durante regresaron flipando a Madrid. Estamos muy interesados en conocer, las expectativas son altas. Tenemos muchas ganas de conectar con la gente, ver como reacciona ante nuestra música.

Me están apuntando con un arma es el nombre de su nuevo disco. Un título bastante provocativo.

Lara. Es una metáfora, afortunadamente, porque nunca hemos estado en una situación así.

Jaime. El título va de estar abrumado por la vida. Buscamos describir la situación de una forma exagerada.

Bárbara. Nos imaginamos a la gente de la radio presentando el disco con ese nombre y nos recuerda las bromas de Bart Simpson, cuando llama por teléfono al bar de Moe.

Corrieron el riesgo de que les censuraran.

Bárbara. Sí, fue algo que pensamos tarde y que hemos tenido que aclarar constantemente. Aunque fuimos de alguna forma prudentes porque no usamos la palabra pistola, por ejemplo. En realidad es nuestra forma de hablar de la gente que se siente presionada por el trabajo, sus padres y la sociedad.

En México el gusto por los grupos españoles viene desde los años 80, ¿cómo describirían a la juventud española de esos días, comparándole con la generación a la que ustedes pertenecen?

Teresa. La juventud española de los años 80 fue muy explosiva, venía de años de mucha represión, sobre todo en las ciudades. Aunque en la parte rural de España fue muy diferente. La gente de La Movida era de dinero y vivía en las grandes ciudades.

Bárbara. En lugares como Andalucía esos años fueron una oportunidad para reivindicar la cultura local. De ahí surge el rock andaluz, por ejemplo. Sobre La Movida, la gente involucrada era muy provocadora, sin miedo a la censura, desde lo que decía hasta en su forma de vestir, con un actitud políticamente incorrecta, impensable en estos momentos. Fue una generación que llegó a la locura máxima; la nuestra vive otro tipo de revoluciones, está más enfocada en el respeto, la inclusión y la visibilidad. La gente de La Movida venía de cuarenta años sin decir nada, las mujeres no podían abrirse una cuenta en el banco, por ejemplo. Hay que reconocer que esa generación abrió un camino, aunque no parecía tener límite.

Teresa. En esa época hubo un exceso con el tema de las drogas, sobre todo con la heroína. De ahí se desencadenaron muchas muertes y hubo quien quedó con problemas mentales.

Bárbara. Y esto no quiere decir que hoy nadie se drogue; hay mucho mayor contexto e información al respecto. Algo importante es que hemos roto el cliché de “soy rockero, quiero morir joven”; ahora es más el rollo de “quiero vivir más y quiero vivir bien”.

Sin embargo ustedes vienen más del indie de los 90.

Teresa. Sí, de cuando aparecen grupos españoles cantando en inglés y poco después surgen Los Planetas. Aunque nosotros nos identificamos más con lo que pasó hacia finales de esa década con grupos como Los Fresones Rebeldes, que tenían un lenguaje directo e irreverente, muy diferente a las letras de los grupos de la primera generación indie, con más pretensión.

De ahí viene esa combinación de humor con decepción tan característica en canciones como “Sexo Fender” y “Soy un fracasada estúpida”.

Bárbara. Es nuestra forma de enfrentar las cosas. Dices, “me pasó está mierda, pero tengo a mis amigas que son Dios”. Porque primero que nada existe una amistad entre nosotras. Ya sabes, cuando hay un problema lloramos, nos enojamos y después nos reímos.

Lara. Las letras reflejan mucho la forma en la que nos llevamos entre nosotros, somos muy desenfadados y nos gusta reírnos de las cosas malas que nos llegan a pasar. Es la forma en que nos ayudamos para procesar las cosas que nos van ocurriendo.

Y en estos tiempos de corrección política, ¿tienen un filtro al momento de hacer sus letras?

Bárbara. No es que tengamos un filtro. Intentamos conectar con cierto tipo de público, además de que, siendo mujeres, ya tenemos un cierto grado de deconstrucción. Procuramos no ser ofensivas en ciertos temas además de no opinar de cosas de las cuales no tenemos ni puta idea.

Hablando de su compañía de discos, una de las más importantes a nivel independiente en España, ¿se puede hablar de un sonido Elefant?

Bárbara. El sonido Elefant ha cambiado a través de los años, pero sí que nosotros tenemos ciertas similitudes con grupos del sello. Ahora mismo pienso en Axolotes Mexicanos, somos diferentes en sonido, pero quizá en la actitud coincidamos. Las letras que manejan muchos grupos de Elefant describen situaciones de amor y desamor de una forma personal, única.

La portada del disco tiene una habitación. ¿Qué objetos en el cuarto de una persona significarían una red flag para ustedes?

Teresa. Una computadora de gamer y latas de Monster alrededor.

Jaime. Por las connotaciones que existen en nuestro país, una bandera gigante de España.

Lara. Una habitación onda minimalista. Una cama, el escritorio con todas las paredes blancas. eso me recuerda un hospital.

¿Y que sería algo que les gustaría ver ahí mismo?

Jaime. Una bandera LGBT.

Bárbara. ¡Claro! Una casa inclusiva es algo que nos haría sentir seguras.

