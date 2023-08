Jason Isbell: el juglar cowboy cabalga de nuevo

Para entender a este músico de 44 años hay que tomar en cuenta dos cosas importantes: la primera es que nación en Green Hills, Alabama; y la segunda es que durante 6 años militó en la banda Drive By Truckers, una leyenda a la hora de cruzar country con rock en lo que se llama Americana. Con esos antecedentes, Jason Isbell se ha vuelto un artista de total referencia.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es que además tiene a su banda The 400 Unit que lo fortifica; no extraña pues que HBO Max decidiera hacer un documental acerca del proceso de su anterior disco, Reunions, que se editó en 2020. Por si fuera poco, habrá de aparecer en la siguiente película de Martin Scorsese llamada Killer Of The Flower Moon.

Ahora decidió encarar Weathervanes sin un productor y él comandando los movimientos de toda su pandilla y poniendo el acento en la parte narrativa de 13 canciones en las que abreva de una tradición de bardo social al estilo de Bruce Springsteen y Neil Young.

Ahí tenemos “Death Wish” -que abre el disco-, encabalgada con “Middle in The Morning” y “King of Alabama” en las que se cuelan amores domésticos, postales del mundo rural y observaciones de un mundo que no deja de ser hermoso, pese a las amenazas de la sociedad contemporáneas (“Save The World” está dedicada a los tiroteos en las escuelas).

Jason Isbell viene de un disco de versiones, Georgia Blue, que se editó el año pasado, pero que le sirvió para recargarse como compositor y entender que entre más confesional se tornan sus canciones, más logran calar entre sus seguidores.

Así que es que ha llegado al punch de “When Where Close” y un cierre en lo más alto con “Miles”, que se prolonga siete minutos. He aquí música de raíces muy norteamericanas a través de la voz de un trovador de nuestro tiempo… un juglar cowboy al que le sobran asuntos por contar.

