The Chemical Brothers comparten los detalles de su próximo disco

Titulado For that beautiful feeling, el próximo material discográfico de The Chemical Brothers fue grabado en su estudio cerca de la cosa sur y ha sido descrito como un material que “busca y captura ese momento salvaje cuando el sonido te abruma y casi te sumerge, pero finalmente te permite monta esa ola a destinos desconocidos”.

De acuerdo con un comunicado, For that beautiful feeling se trata de una colección de canciones que es “vívidamente colorida, segura y profundamente psicodélica”. El álbum incluye contribuciones de Beck y la cantante francesa de psych-pop Halo Maud.

Como adelanto, The Chemical Brothers lanzaron el sencillo “Live again” acompañado de un videoclip dirigido por Dom & Nic. Respecto a esto, los directores de video comentaron: “Somos muy afortunados de seguir haciendo material juntos después de bastantes años. The Chems siguen rompiéndola con grandes canciones que exigen videos que estén a la altura de la música y, con suerte, agreguen algo extra a toda la experiencia”.

“‘Live again’ es nuestra décima colaboración… Los sonidos analógicos y la letra onírica sugirieron un viaje visual alucinógeno siguiendo a un personaje atrapado en un bucle de muerte y renacimiento. La idea nos inspiró a utilizar la nueva etapa de producción virtual Arri XR y su tecnología de vanguardia de una manera que nunca antes se había hecho. Esta es una idea de que realmente no podría haberse logrado con las técnicas cinematográficas tradicionales”, continuaron Dom & Nic.

“Creamos mundos CGI virtuales y usamos tomas de cámara largas e ininterrumpidas, sin ediciones, moviéndonos entre esos mundos diferentes con nuestro personaje héroe. Al hacer la edición del video, nos colmó la generosidad de un equipo tan fuerte y enorme de compañías e individuos inmensamente talentosos que nos ayudaron a hacer realidad este video porque les encanta trabajar con The Chemical Brothers. Sin su tiempo, su talento y su generosidad, un video como este nunca podría salir de la cabeza y llegar a una pantalla”, agregaron.

El nuevo disco de la dupla se lanzará el próximo 8 de septiembre.