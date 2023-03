The Chemical Brothers no necesitan razones para lanzar nuevo sencillo

Y la música es ese arrancador perfecto para encaminarnos a un fin de semana de fiesta intensa y The Chemical Brothers lo saben perfectamente a la hora de lanzar “No reason”, un nuevo sencillo que llega en viernes para propiciar el desfogue incontenido.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Dos años han tardado Tom Rowlands y Ed Simons para lanzar música inédita y al escucharla podemos comprobar que en “No reason” conservan a los sintetizadores chispeando y se trepan en ese Big beat que es marca de la casa.

Para el videoclip correspondiente se han puesto en plan de banda de universidad gringa, pero en versión neón y es por ello que ha dejado la coreografía al Gecko Theatre y la dirección a Smith & Lyall; juntos han hecho de la marcialidad una fiesta.

Al momento nada se sabe de un álbum completo por venir, la única certeza es que The Chemical Brothers formarán parte del circuito festivalero europeo de este verano; mientras tanto no queda sino conformarse con “No reason”… no hace falta mayor argumento que su música frenética.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #28: la silueta de un corazón delator se convierte en supernova