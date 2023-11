La coronación de Girl Ultra en el Auditorio BB

La presentación de Girl Ultra el pasado viernes en el Auditorio BB fue algo único y especial. Si has residido toda la vida en la Cuidad de México, caminar sobre Av. Insurgentes de Norte a Sur en una noche de fiesta puede sentirse como un bucle temporal. El espacio es el mismo que has caminado miles de veces y sin embargo la sensación de que todo brilla con la intensidad de la primera vez es inevitable. Te cercioras entonces de que el tiempo es relativo al escuchar una canción que nunca has oido en tu vida y sin embargo te sabes la tonada de memoria.

TXT: Arturo Tranquilino

Fotos: Fryda Magaña

En la novela Slow Chocolate Autopsy de Ian Sinclair y Dave McKean, existe un personaje llamado Andrew Norton, el cual está atrapado dentro de los limites geográficos de la ciudad de Londres, pero tiene la libertad de moverse en todas las lineas temporales. Así me sentí al presenciar el concierto de Girl Ultra este viernes 10 de noviembre en el Auditorio BB.



En 2016 escuché por primera vez la voz de Nan de Miguel y supe de inmediato que había algo distinto, algo grande. Su canción “U Betta” no dejaba de sonar en mis audífonos mientras caminaba en las calles del sur de la ciudad. Sentía que conocía los matices de su voz de toda una vida y al mismo tiempo era la primera vez que la escuchaba.



Tuve la fortuna de conocerla ese año y platicamos sobre Sonic Youth, Beach House y Las Ultrasonicas. Jammeamos en el Ensayadero una sola vez y cuando nos despedimos me dijo que aun no sabía si debía dedicarse a la música.



La volví a ver en 2017 cuando cerró la gira con Finesse Records al lado de Teen Flirt, Coral Casino, Phynx y otros representantes de la nueva escena de R&B mexicano. Fue increíble ver como se había transformado. Como si hubiera mudado de piel y su verdadera esencia brillara con una luz que pronto deslumbraría al mundo.

Ese día vi a Nan transformarse en Girl Ultra, y nada volvió a ser igual.



En 2018 se presentó en ese histórico festival Ceremonia encabezado por Beck y St. Vincent, pero que fue salvado por la sangre joven de la música en México. Ya para entonces los fans de Girl Ultra gritaban sus canciones y bailaban contagiados de su Dreamy R&B. La carrera de Girl Ultra había despegado y no se iba a detener.



Los años han pasado. La música de Girl Ultra se ha convertido en el soundtrack de toda una generación. Su incansable stamina la ha llevado a tocar en muchos foros y festivales alrededor del mundo. Sus shows son celebraciones de vida, juventud y del amor por la Ciudad que ha sido testigo de su transformación y crecimiento; La Ciudad de México.



Desde que se anunció su show en el Auditorio BB sabía que esa noche sería inolvidable. Después de que en mayo de éste año le abrió la gira a Alicia Keys en México, a Girl Ultra le esperaba su coronación en el emblemático foro. Sus fans corearon todas sus canciones y celebraron a los artistas invitados que rendían merecido homenaje a La Chory de México.



Cuando el show terminó, me encontré caminando sobre la avenida de los Insurgentes de Norte a Sur en una noche de fiesta, como aquella primera vez que escuché su voz. Recorrí esa vieja avenida con la sensación de que todo brillaba con un nuevo resplandor, sintiéndome infinitamente agradecido de haber sido testigo de una luz tan poderosa como la de Girl Ultra.