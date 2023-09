La Habitación Roja: “Le hemos puesto banda sonora a un montón de vidas”

Los banda emblemática de la L’Eliana, provincia de Valencia, España, La Habitación Roja, está por terminar de grabar nuevos temas mientras atiende los pormenores de una una gira que le llevará a pisar suelo mexicano, con paradas en la CDMX (La Maraka, 10 de noviembre), el festival Tecate Comuna (Puebla, 11 de noviembre) y Pachuca (al lado de Dorian, en Jardín Canibal). A propósito de estas actividades, Jorge Martí nos habla un poco de la vida de esta banda independiente que se haya a nada de cumplir casi tres décadas entregándonos canciones pop de amor valiente y desamor realista.

TXT:: Luis Hill

Jorge, recién acaban de recibir un reconocimiento por parte de Premios Cielo Noche de San Elies, todo por pasear el nombre de L’Eliana por el mundo. ¿Cuál es el sentir de la banda ante dicho reconocimiento?

Hemos tenido la suerte de hacernos de algunos premios durante nuestra carrera, pero éste nos hace una especial ilusión porque viene del pueblo, de una comunidad que reconoce nuestra colaboración a la cultura. Un detalle bonito. Justo en la entrega de premios comentamos que un día que estábamos José y yo en la Ciudad de México cuando se publicó una reseña del grupo en un periódico mexicano, decía: “el grupo originario de la L’Eliana”. Recuerdo que le dije a José: ¡ostras, nos conocemos desde la infancia, ¿quién nos iba a decir que acabaríamos en la CDMX, abriendo un periódico en el que hablan de nosotros y de nuestro pueblo! Cosas que pasan, y das las gracias.

La banda esta por cumplir 30 años de trayectoria. ¿Te has puesto a pensar que algunas parejas que se enamoraron con las primeras canciones de la banda hoy tienen hijos y que cabe la posibilidad de que a estos les guste también La Habitación Roja?

Es cierto, muchos ya tienen hijos y a algunos de ellos les gusta La Habitación Roja. Considero que se crea un vinculo de acompañamiento vital a lo largo de los años y las generaciones, y esto es un privilegio, pero también una responsabilidad. Con nuestros escuchas hay un tejido muy sólido, una unión potente; le hemos puesto banda sonora a un montón de vidas.

Cuando conoces a una banda en tu adolescencia o en tu juventud se establecen unos vínculos que reflorecerán para ramificarse y perdurar a lo largo del tiempo; mientras, te mantienes fiel a lo que haces, con las mismas ganas, cultivando talento, procurando ser mejor. Que nuestras canciones se hereden de padres a hijos me parece muy bonito, es un gran honor, un gran privilegio. Pero, como dijeran en la película de Spiderman: todo poder conlleva una gran responsabilidad.

La música nos acompaña, es un analgésico para el alma y el propio dolor. Lo he dicho, en mi libro y en entrevistas: creemos que nosotros escuchamos las canciones, pero es al revés; son las canciones quienes nos escuchan a nosotros. Son una especie de amigo a quien le contamos nuestras penas, ellas simbolizan el abrazo reparador que consuela al decirnos: estoy aquí.

¿Cómo consideras que ha sido el crecimiento de tus letras, el nivel de composición. Hablo desde aquella “Mi habitación” hasta “El día internacional de los amantes“.

Pienso que las primeras canciones tenían urgencia, no había tanta reflexión y eran inocentes. Pero esta inocencia era muy poderosa y tenía el descaro de la post adolescencia. Todo era muy honesto, muy a flor de piel. Con los años nos volvimos mejores músicos, aunque creo que no hemos perdido esa pasión por la emoción. Al final vamos evolucionando como personas, renunciando a cosas e incorporando otras.

Siempre hay una lucha, un intento porque no te desgaste la costumbre. Considero que uno de los grandes superpoderes de La Habitación Roja, ademas de la resiliencia y la resistencia, es la capacidad de emocionarnos con los que hacemos. Justo ahora terminamos de grabar cuatro canciones con Santi García, quien produjo Fue eléctrico, La moneda en el aire y Sagrado corazón. Nos fuimos a La Costa Brava, un lugar maravilloso en Girona, al norte de España, en el Mediterráneo.

Personalmente estaré llegando a los 50´s pronto y ha sido bueno ponerme a componer las canciones olvidando que soy ya un tío mayor, volviendo a sentirme como un principiante. No sé, como esa canción de Bowie, “Absolute beginners”. Considero que lograr esto es un don también: seguir siendo honesto y modesto, no creerte que lo sabes todo y que ya lo has hecho todo.

En mi caso, me he encontrado de nuevo con mis tres amigos de toda la vida, José, Marc y Pau, y un productor amigo, y han surgido cosas en las que puedo creer, para sentir que las normas aprendidas desaparecen, creando canciones sin pensar que alguien las pueda escuchar, juzgar o criticar. En la actualidad los artistas viven pendientes del reconocimiento y la fama, pero no de la importancia que tiene la música, su trascendencia, su capacidad de llegar al corazón de la gente para acompañarla.

A título personal considero que La Habitación Roja es la banda española que ha tocado en más lugares de la República Mexicana; desde salas de conciertos míticas a sitios imposibles, pasando por múltiples festivales, codeándose con artistas admirados.

Muchas gracias. Hace poco un chico nos decía algo parecido, que nadie hacía lo que La Habitación Roja y que México nos quiere mucho. Sé que el público mexicano es muy efusivo, y además existe un romanticismo inherente hacia la banda, hacia todo lo que hacemos y decimos. De manera muy personal, considero que el publico mexicano conecta con nosotros porque tenemos el mismo tipo de sensibilidad.

Nunca hemos sido un grupo masivo, pero creo que el público que hemos conseguido nos ofrece apoyo incondicional. Recuerdo que alguien me dijo: no llenarán estadios, pero hay gente que les ha elegido como su banda favorita. Me siento muy afortunado por eso, ¿sabes? Me queda la duda de qué hubiera pasado si hubiéramos venido antes. Por allá del 2001 conocimos a unas chicas mexicanas que se llevaron nuestros discos. Meses después alguien llamó adonde yo vivía en Valencia en medio la noche: soy mexicano, tengo su disco Largometraje y tienen que venir acá. Cómo no emocionarnos.

Quizá la gente no lo sepa, pero somos una banda independiente y nunca hemos estado en sellos multinacionales, no sé si por suerte o por desgracia. Jamas hemos tenido grandes campañas publicitarias, siempre hemos estado como David contra Goliath. Hemos tocado en el Corona Capital al lado de grandes nombres, pero si lo piensas sólo somos cuatro amigos arriba de un escenario. Hemos conseguido mucho con muy poco, sobreviviendo en un mundo donde todo esta destinado a ser efímero, superficial.

*También te puede interesar: La Habitación Roja vuelve a México