Alemania ha retirado su investigación sobre Till Lindemann, el frontman de Rammstein, luego de varias acusaciones de spiking y agresión sexual que se hicieron en su contra a principios de este año, según lo informado por Deutsche Welle.

En mayo pasado, una mujer llamada Shelby Lynn realizó una serie de acusaciones contra Rammstein en Reddit y Twitter. Afirmó que había sido invitada a ver el espectáculo de la banda en Vilnius, Lituania, el 23 de mayo desde la primera fila por la administradora de la gira, Aleena Makeeva. Además, agregó que otro miembro del equipo de la banda la invitó, junto con el resto de las personas en la primera fila, a asistir a fiestas antes y después del concierto.

Shelby aseguró que solo tomó dos bebidas durante la prefiesta, pero se sintió más intoxicada de lo habitual durante el resto de la noche. Además, alegó en sus publicaciones que fue invitada a conocer en privado a Till Lindemann en una habitación debajo del escenario durante un interludio del concierto. Aceptó reunirse con el cantante, pero afirmó que después de decirle que no quería participar en ningún acto sexual con él, él se puso furioso.

Aunque aseguró varias veces que no había sido agredida sexualmente por nadie durante la noche, publicó fotos de hematomas con las que supuestamente despertó al día siguiente y agregó que se sintió inusualmente enferma por la cantidad de alcohol que recordaba haber consumido. Afirmó que se sometió a una prueba de drogas en su habitación de hotel y dio negativo para cualquier narcótico.

Se informa que surgieron más acusaciones en línea contra el cantante después de que la publicación de Shelby se volviera viral, y como resultado, fue abandonado por la editorial de sus libros, Kiepenheuer & Witsch, y funcionarios en Berlín declararon que el cantante estaba siendo investigado a mediados de junio “por acusaciones relacionadas con delitos sexuales y la distribución de narcóticos” según Barron’s.

Recientemente, los abogados de Till Lindemann emitieron un comunicado sobre la investigación. El comunicado sostiene que una YouTuber llamada Kayla Shyx hizo videos sobre las acusaciones de Shelby a principios de junio, y luego tres individuos presentaron cargos penales contra Till Lindemann en Berlín posteriormente.

“Lo que todos los denunciantes tienen en común es que sus denuncias penales no se basaron en sus propias experiencias, sino únicamente en las declaraciones hechas por Shelby Lynn, Kayla Shyx y los informes mediáticos posteriores”, continuó.

El comunicado dijo que la oficina del fiscal público de Berlín había abierto una investigación preliminar sobre las acusaciones hechas contra el cantante, pero ahora se ha retirado “debido a una sospecha insuficiente de un delito”. Señalaron que la oficina del fiscal público en Vilnius ya había interrumpido su propia investigación sobre el asunto también.

Durante el proceso penal, Till Lindemann estuvo representado por el Prof. Dr. Björn Gercke y Pantea Farahzadi de Colonia, Alemania. “La rápida discontinuación de los procedimientos preliminares realizados contra mi cliente demuestra que las investigaciones de la oficina del fiscal público no descubrieron ninguna evidencia o circunstancia para acusar a mi cliente de la comisión de delitos sexuales. Simplemente no había nada en las acusaciones”, dijo Gercke en el comunicado.

Rammstein ha compartido un enlace a un artículo de Berlin.de que confirma la conclusión de la investigación en una publicación en sus redes sociales con el título, “Se han suspendido los procedimientos preliminares contra el cantante de Rammstein”.

El artículo afirmó que los hematomas que Shelby había publicado fotos no eran suficientes para sacar conclusiones sobre lo que los causó, y que no proporcionó evidencia de que se sometió a una prueba de drogas. Afirmó que la YouTuber Kayla Shyx “permaneció demasiado vaga en los interrogatorios, especialmente porque la testigo no pudo describir su propia experiencia de incidentes penalmente relevantes”.

También se habrían hecho acusaciones contra Makeeva por supuestamente invitar a mujeres detrás del escenario en conciertos de Rammstein, pero los procedimientos en su contra se detuvieron ya que “tampoco hubo indicios de comportamiento penalmente relevante”.

Hasta ahora, Till Lindemann solo ha compartido una frase en su historia de Instagram que dice en alemán, “Quisiera agradecer a todos los que esperaron imparcialmente a que la investigación concluyera”.