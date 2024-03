Russian Red: Romántica sinvergüenza, azótanos con canciones

Se aplaude cuando alguien se atreve a usar el sarcasmo como una manifestación de la coquetería y, al mismo tiempo, aprovecha la facultad de interpretar papeles múltiples para confrontar, con descaro, los avatares de la vida diaria. Lourdes Hernández, reconocida en las marquesinas como Russian Red, pertenece a tal estirpe, y el álbum que nos pone a la mano hoy día, Volverme a enamorar, defiende lo dicho atendiendo, además, los manuales que han hecho del pop una materia que sólo exentan los mejor preparados.

Los ocho tracks que moran Volverme a enamorar (Sonido Muchacho, 2024), el quinto álbum rubricado por la madrileña, concentran lo aprendido durante años insistiendo en pulir las aristas de un oficio que comenzó con la misma Lourdes cantando en el Metro de Madrid. Esta vez, Hernández hace equipo con Luis Sanso Luichiboy y Carlos René. Se conforma así el trío encargado de escribir y producir canciones que, aunque con letras a ratos casquivanas, por momentos azotadas cual culebrón, se erigen distinguidas. Todo gracias a las líneas vocales de Lourdes y al tándem que éstas forjan con una paleta de sonidos y arreglos vintage, aunque con guiños al presente.

Russian red /Volverme a enamorar / Sonido Muchacho, 2024

Volverme a enamorar se escucha con guantes de encaje mientras se expele humo, fumando con boquilla dorada al cruzar la pierna, dejando ver el borde de las medias al atardecer. Se canta con aire de no me importa tanto lo que ocurre, aunque se esté confesando, sin remedio alguno, cierta agonía interior. Sofisticar las heridas, obsequiar el donaire del shalalala a quien busca remendar un corazón desgajado; vaya que es complicado encontrar esto sin que luzca como lo que realmente es, vil lloriqueo. Russian Red consigue sacar el pecho, alzar el mentón por todos los que sufren a solas en su habitación, citando lo mismo a Bell and Sebastian que a Phil Spector, a Jeanette que a The High Llamas.

Pop clásico con remaches digitales por parte de una femme fatale risueña, una fresca sin sentido, una loca desconsolada que susurra maldiciones y grita franquezas. Con eso Russian Red se va de filo, y también de este modo se pela como suspiro un álbum que se atreve, por ejemplo, a soltar una cursilería del calibre de estaba escrito en las estrellas que nos íbamos a encontrar, lo más bonito es que no teníamos ni idea de cuándo iba a pasar sin que nadie se sonroje y, en cambio, se grite la sentencia a los cuatro vientos, como para que el mundo sepa que todavía quedan románticos, o sinvergüenzas, que a final de cuentas, según Russian Red, son lo mismo.

*También te puede interesar: Carolina Durante; “¿Quieres que seamos pijos? Pues vamos a ser pijos”