The Shotgun Wedding: Desde Tijuana, al filo de la navaja

En años recientes se ha observado un creciente número de bandas emergentes que se clasifican a sí mismas como post-punk, pero cuyo sonido se emparenta más con lo gótico o lo oscuro. The Shotgun Wedding es un cuarteto de Tijuana que hace post-punk apegado a los principios de la vieja escuela, a la manera de bandas como The Fall, Gang of Four, Wire o recientemente Black Midi o Yard Act.

Se formaron a finales de 2021 y recientemente editaron su álbum debut: Far from men, una placa cuya lírica presenta personajes dubitativos y marginales: “Hay un orgullo y una arrogancia muy presentes y varios de los personajes parecen estar en la búsqueda de un imposible, de trascenderse o de tocar fondo”. Musicalmente están en el filo de la navaja, cada canción es como adentrarse en un abismo oscuro y la advertencia llega desde el inicio (“Anathema”) con un frontman que canta-habla-grita-farfulla, secundado por una guitarra tan poderosa como una sierra eléctrica y una sección rítmica precisa a cargo de los hermanos Alex y Aarón Carrasco.

El cuarteto alterna pasajes salvajes con otros más mesurados y en medio del caos la voz de Gilberto Martell suena como la de un sacerdote a medio sermón fúnebre mientras la guitarra de Carlos Francisco Madrigal corta todo por la mitad. Lo suyo es energía pura (“Ascension”), a veces pueden llegar a ser oscuros y crear atmósferas lúgubres e intensas (“She went down”) y otras son lo suficientemente hábiles para generar melodías (“The fall”); pero The Shotgun Wedding es terreno pedregoso, pasajes agrestes. Desconocen las concesiones y condescendencias. Son tóxicos, ásperos. Un virus que no deseas, pero ansías, la clase de música que tu cerebro necesita para salir de la zona de confort.

*También te puede interesar: Fontaines D.C.: “¿Post-punk? Nosotros hacemos más que eso”