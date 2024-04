Sinkane y el sonido actual de lo afroamericano

En la parte alta de Nueva York se localiza Harlem Underground, una tienda de ropa especializada en iconos de la cultura afroamericana y en la que los músicos ocupan un lugar relevante; pienso que en aquella boutique estarían orgullosos de vender We Belong, el nuevo disco de Sinkane, ya que es una especia de compendio de música negra.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahmed Gallab es un hombre sudanés-norteamericano, por lo que ha nutrido su obra de una búsqueda en sus orígenes africanos y los sonidos contemporáneos de la negritud en los Estados Unidos; ha ido afinando progresivamente su propuesta y se ha ido encaminando muy bien.

A Sinkane le interesan el soul, el funk y el afrobeat en alternancia con la electrónica y un poco de rock; su amalgama se ha ido solidificando y en We Belong -su noveno álbum- abre con la mejor composición de su carrera; “Come Together” abre a punta de vocoder y de ahí oferta un sonido basado en los sintetizadores que resulta contundente y pegadizo.

Prosigue con una reflexión sobre la herencia africana en personas procedentes de la migración y que se preocupan por entender y ubicar su lugar en el mundo. En “Come Together” la parte musical es realzada por el apoyo vocal femenino, que potencia la parte de Ahmed.

Sinkane ha buscado ampliar los alcances de su música y para ello cuenta con colaboradores importantes: el multiinstrumentista Casey Benjamin, la trompeta de Kenyatta Beasley y el cantante Bilal, muy presente en “Another Day”.

We Belong se conforma con 10 canciones en total, entre las cuales brilla la discotequera “How Sweet Is Your Love”, que no hace sino recordarnos la importancia de alguien como Stevie Wonder en la tradición de la música afroamericana. La experiencia se completa con “Home”, en la que sobresale el canto sensual de Hollie Cook.

Nos encontramos ante un muestrario de recursos que otorga el presente a la música negra; Sinkane no se alinea a la experimentación, sino más bien tira de un manual de géneros, pero con mucho estilo y soltura. Hay ideas socio-culturales enlazadas en canciones que buscan funcionar por sí mismas con elegancia y garbo.

