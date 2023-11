Brittany Howard: “Soy más sabia, me importa menos lo que piensen de mí”

Después de varios años sin presentarse en el país, Brittany Howard, ex líder y cantante de Alabama Shakes, debutará oficialmente como solista ante la audiencia mexicana, misma que presenciará un show misterioso, excitante y demoledor al mismo tiempo. ¿Por qué? La respuesta es simple: la también integrante de Thunderbitch es una de las artistas en activo que más ha apostado por experimentar nuevos estilos en su carrera.

Y es que “What now” (Island Records, 2023) se corona como uno de los temas más interesantes de la segunda mitad de 2023. Brittany es un referente dentro de una industria que cada vez arriesga menos, dejando claro que el legado trazado anteriormente por gente como Lenny Kravitz, Macy Gray, Terence Trent D’Arby, Lauryn Hill y especialmente Prince (guardando las sanas perspectivas y distancias), sigue creciendo. Acá una plática sostenida con la hija pródiga de Athens y Alabama, poco antes de su presentación en el Festival Corona Capital, donde comparte escenario con Nation of Language y Alanis Morissette.

Percibo a “What now” como el momento más ecléctico y accesible, orientado al neo soul, de tu carrera, ¿crees que hay algo de cierto en ello?

No tuve una educación musical formal, en realidad no sé leer música. Aprendí escuchando lo que me atraía y la verdad es que me gusta todo tipo de música. Hoy estuve escuchando canciones tradicionales de China. Aprendo mucho de todo lo que escucho, es un honor incursionar en todos estos géneros y categorías, entrar en todo tipo de oídos.

El título,”What now”, ¿tiene que ver con lo que sorteas al consolidar tu carrera en solitario?

De algún modo sí. Lo veo simplemente como la evolución del álbum anterior a éste. Soy mayor y creo que un poco más sabia, estoy más pendiente de ciertas cosas y me importa menos lo que piensen de mí. ¡Es maravilloso, sobre todo porque no tengo miedo a fracasar! Lo que realmente me importa es mantenerme ingeniosa y creando, es divino poder hacerlo; en ese sentido nunca me he tomado tan en serio, simplemente fluyo, esto es lo que soy y así sueno. Me emociona mucho compartir mis creaciones con la gente.

Trabajaste con Shawn Everett (Kacey Musgrave, Adele, Lykke Li, Weezer y Carly Rae Jepsen), colaborador tuyo desde hace años. ¿Cómo son sus dinámicas en este momento específico de sus carreras?

¡Honestamente estamos mejor que nunca! Hemos recorrido nuestros propios caminos, salido de gira y somos exitosos, pero cuando nos juntamos no tenemos que ponernos al día, simplemente partimos de donde quedó la última vez. Trabajar con él me da mucha seguridad para crear e intentar cosas nuevas. ¡Amo ese tipo de libertad en la que no hay egos involucrados o discusiones sobre cuánto reconocimiento daré en las canciones! De hecho, es todo lo opuesto, por eso trabajamos constantemente.

Tu sonido se perfila como una especie de statement trascendental para el neo soul, lo digo porque conecta con canciones del disco anterior, como “Tomorrow” o “Georgia”, donde impera el arriesgue.

Lo que dices es preciso. Cuando compongo, trazo una línea entre ser medianamente vanguardista y medianamente accesible. Estoy consciente de que algunas canciones son más accesibles y otras incluso se alejan de lo que he hecho, hasta se vuelven incómodas. Para este álbum quise que la carga emocional tuviera mucho peso, crear una vía de escape para la mente, alma y los cuerpos de quienes lo escuchen para transportarlos al lugar en el que estoy cuando escribo. Shawn y yo nos esforzamos mucho en esto que cuento. Me refiero a que prestamos mayor atención a todos los detalles, en cuestión de tonos y letras; una experimentación que poca gente estaría dispuesta a llevar a cabo. Tal vez nos equivoquemos, se supone que comercialmente no deberíamos hacer algo así, pero para nosotros ha dado resultado.

Decidiste grabar en los legendarios estudios Sound Emporium y el RCA Studio B en Nashville. ¿Cómo impactó esto el espíritu del álbum, en tiempos de las grabaciones express?

Escogí esos estudios porque tienen un gran equipo, todo lo que está ahí suena grandioso. Claro, se puede crear algo bueno en la computadora, de hecho, hay muchas cosas de distintos artistas grabadas así que me han dejado con la boca abierta, pero nada supera la experiencia de grabar en un estudio. Estar ahí le da otra vibra a lo que haces. Trato de explorar y rentar todo lo que puedo en el estudio para enriquecer las canciones. De algún modo es como ir a una biblioteca, tienes todos esos libros y conforme los lees descubres cosas maravillosas. ¡Amo grabar en estudio, es mi lugar favorito en la vida!

A muchos artistas les lleva tiempo decidir hacer algo por su cuenta. En tu caso, ¿cómo procesas el hecho de que a tus 35 años de edad estés en vísperas de lanzar un segundo disco solista tras haber establecido algo importante con tu antigua banda?

No pienso mucho en esos términos, para mí es más simple. Necesito estar ocupada todo el tiempo, si no me siento rara, como que no estoy usando mi don, mi talento. No creo hacerlo de forma consciente, más bien se da por temporadas divididas entre la creatividad y el vivir la vida, adquiriendo experiencias. Usualmente prefiero trabajar en periodos de tres años, porque es el tiempo suficiente que necesito para cambiar. Cada que saco un disco quiero que sea lo más distinto posible al anterior, que me emocione mucho compartirlo. No soy de las personas que sacan algo por obligación o porque la gente lo espera, para mí no funciona así. Creo que mis fans aprecian el hecho de que me importa lanzar material honesto, fiel conmigo. Trato de no trabajar sujeta a itinerarios.

Brittany Howard / What now / Island Records, 2023

Visitaste México en la edición 2012 del Festival Corona Capital, luego en 2013, en el aniversario de una estación de radio. ¿Qué podemos esperar de tu show en el Corona Capital? Es decir, ha pasado tanto desde la última ocasión.

¡Vayan al festival y no se pierdan mi show! Ahí podrán averiguar de que va todo. De hecho, ¡espero verte ahí!

